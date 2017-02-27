Додано: Сер 30 лис, 2022 15:33

Realist написав: До цього потрібно готуватись якщо це взагалі можливо. До цього потрібно готуватись якщо це взагалі можливо.

Realist написав: Для прикладу накопичувати кількість паперової валюти в банках щоб повністю виключити ажіотаж на готівковому ринку. Для прикладу накопичувати кількість паперової валюти в банках щоб повністю виключити ажіотаж на готівковому ринку.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............30.11.2022...........01.12.2022дата розрахунку..............29.11.2022............30.11.2022Євро.................................37,9344....................-0.04%Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0373)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 106.28)Последние сутки прошли очень спокойно. Диапазон колебаний едва превысил половину процента.В начале недели увеличился объем интервенций НБУ. Если до сих пор клиентский спрос находился примерно на одном уровне, а предложение сильно менялось, то в этот понедельник наблюдался серьезный всплеск спроса при очень немаленьком предложении.Трудно готовиться к неизвестному.Мы рассматриваем хоть и очень существенный, но все же один из множества факторов. Очень многое будет зависеть от валютных потоков на момент снятия фиксации курса.Банкам и так сейчас достаточно тяжело, поэтому замораживать активы в запасах может быть не лучшим решением. Да и риски хранения большого количества бумаги могут оказаться неоправданными. К сожалению, у нас уже очень долго более, чем достаточно поводов для паники, но мы видим, что наличный курс колеблется на небольшом расстоянии от официального. Реакцию наличного рынка на изменение официально курса мы тоже уже видели - ничего страшного не произошло. Возможно, стоит озаботиться проблемой слегка избыточного подкрепления касс валютой накануне изменений в безнале, но не более.Я утверждал и утверждаю, что основное курсообразование происходит не на наличном рынке. Многое будет зависеть от аккуратности действий и их соответствия экономическим реалиям в процессе отпускания безналичного курса в свободное плавание, когда для этого появится возможность.Цитировать сообщение о методах дрессировки населения я не стану, но должен заметить, что эта дорожка очень скользкая. С тем же утеплением существовали подводные камни и в мирное время, а теперь, когда много разрушено и есть перспектива дефицита стройматериалов, вообще не до жиру.Как неоднократно показывала история, нет простых решений, позволяющих всем сделать хорошо, а неудачные попытки делают всем плохо.Для того, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно в нее сначала войти.