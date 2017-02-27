Realist написав:Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі. І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.
Тут є один, вірніше два моменти: 1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в 2021, витратив більше 300000грн; 2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з побоювання викинути, можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та утеплення коту під хвіст.
Ви праві, але лише частково. Від мінометної міни та гранати постраждав ремонт, та теплоізоляція частини будинку. Але не всього!
Є таке поняття як мотивація. Без мотивації людина не робить нічого! Вона деградує. У кожного своя мотивація, але в більшості її можна зробити спільною. Дуже часто людина сама не спроможна створити для себе цю мотивацію (більше заробляти, менше їсти, займатись спортом і т.п.) Тому іноді людей потрібно підштовхувати робити те, що їм не подобається, щоб потім їм стало краще. У випадку держави саме для цього і роблять реформи (правильні) або певні дії. Коли їх проводять - то всім стає погано бо всі виходять із зони комфорту, але із часом, якщо реформа або дія правильна, це приносить відчутний результат та покращення. Я не пропоную піднімати вартість газу чи е/е відразу вдвічі чи втричі. Але я опираюсь на факти. Від коли виросла вартість газу та електрики, їхнє споживання в країні різко знизилось. Це факт. Люди почали економити. тому поступове підняття та пояснення чому так робиться - це правильно. А на рахунок що від цього виграє якийсь олігарх, то я вам скажу так. У нас громадянське суспільство. Воно вибрало свого президента та депутатів. то нехай із них і питають. Для прикладу я не розумію чим в країні займається антимонопольний комітет, проте не маючи можливості вплинути на це тримаю свою думку про доходи олігархів при собі. Є таке хороше правило. Якщо щось або когось критикуєш - запропонуй дієву альтернативу. Якщо не можеш - мовчи. Якщо б хоч третина депутатів та чиновників (і президентів) в Україні використовували це правило, ми би зараз чудово жили і можливо навіть не було б війни. Офтоп завершую.
aclanua написав:Подскажите, с чем связано, что история межбанка прерывается от начала войны до 21.07. При этом я точно помню что-то еще где-то в апреле смотрел и история велась, а потом исчезла. Где её можно взять? Спасибо
"История межбанка" - это чего именно? Фиксированного курса доллара 29.25 (плюс один процент для продажи) с 25.02.2022 по 20.07.2022? Дата 21.07.2022 историческая, да: день изменения курса на 36.57.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............30.11.2022...........01.12.2022 дата розрахунку..............29.11.2022............30.11.2022 Євро.................................37,9344.................37,9198...-0.04% Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0369 (вчера 1.0373)
Индекс доллара DXY в 15-00 106.46 (вчера 106.28) Последние сутки прошли очень спокойно. Диапазон колебаний едва превысил половину процента.
В начале недели увеличился объем интервенций НБУ. Если до сих пор клиентский спрос находился примерно на одном уровне, а предложение сильно менялось, то в этот понедельник наблюдался серьезный всплеск спроса при очень немаленьком предложении.
Realist написав:До цього потрібно готуватись якщо це взагалі можливо.
Трудно готовиться к неизвестному. Мы рассматриваем хоть и очень существенный, но все же один из множества факторов. Очень многое будет зависеть от валютных потоков на момент снятия фиксации курса.
Realist написав:Для прикладу накопичувати кількість паперової валюти в банках щоб повністю виключити ажіотаж на готівковому ринку.
Банкам и так сейчас достаточно тяжело, поэтому замораживать активы в запасах может быть не лучшим решением. Да и риски хранения большого количества бумаги могут оказаться неоправданными. К сожалению, у нас уже очень долго более, чем достаточно поводов для паники, но мы видим, что наличный курс колеблется на небольшом расстоянии от официального. Реакцию наличного рынка на изменение официально курса мы тоже уже видели - ничего страшного не произошло. Возможно, стоит озаботиться проблемой слегка избыточного подкрепления касс валютой накануне изменений в безнале, но не более. Я утверждал и утверждаю, что основное курсообразование происходит не на наличном рынке. Многое будет зависеть от аккуратности действий и их соответствия экономическим реалиям в процессе отпускания безналичного курса в свободное плавание, когда для этого появится возможность.
Цитировать сообщение о методах дрессировки населения я не стану, но должен заметить, что эта дорожка очень скользкая. С тем же утеплением существовали подводные камни и в мирное время, а теперь, когда много разрушено и есть перспектива дефицита стройматериалов, вообще не до жиру. Как неоднократно показывала история, нет простых решений, позволяющих всем сделать хорошо, а неудачные попытки делают всем плохо. Для того, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно в нее сначала войти.
moveton на сайт udinform заходил и брал всегда последнее взял на апрель, да доллар фиксированный, но евро и другие то нет. например у меня последняя запись на 18 апреля курсы 4/18/2022 29.2549 29.2549 31.8235 31.8235 3.5989 3.5989
это для загрузку в программу учета и корректного расчета курсов. Ну а потом увидел что вся эта информация затерта.