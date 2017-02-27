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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 гру, 2022 15:30
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............01.12.2022..........02.12.2022
дата розрахунку.............30.11.2022...........01.12.2022
Євро................................37,9198................38,205...+0.75%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0447 (вчера 1.0369)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.44 (вчера 106.46)
С вечера новое резкое снижение, к утру обновили минимум с августа.
Наблюдавшийся в понедельник и вторник повышенный спрос на валюту, похоже, иссяк. Вчера объем интервенций был весьма скромным.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 15:32
На готівці впевнений ревальваційний рух.
40 вниз буде важко пробити, но наблизитись впритул реально.
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somilitark
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Додано: Чет 01 гру, 2022 16:37
Запорожье
40,05/40,20
41,10/41,70
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Додано: Чет 01 гру, 2022 17:28
somilitark написав:
На готівці впевнений ревальваційний рух.
40 вниз буде важко пробити, но наблизитись впритул реально.
ща конверткеды пройдут - и вверх
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Додано: Чет 01 гру, 2022 20:17
somilitark написав:
На готівці впевнений ревальваційний рух.
40 вниз буде важко пробити, но наблизитись впритул реально.
Скоріше звуження спреду. Вчора і позавчора здавав по 39.7, сьогодні 39.9
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Додано: Чет 01 гру, 2022 20:45
На чём евро так попер, подскажете?
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Вів 27 вер, 2022 13:06
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