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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10141101421014310144

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 182
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
17
40,00-40,50
20%
36
40,50-41,00
14%
26
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
14%
26
42,00-42,50
5%
10
42,50-43,00
3%
5
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
8%
15
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 15:30

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............01.12.2022..........02.12.2022
дата розрахунку.............30.11.2022...........01.12.2022
Євро................................37,9198................38,205...+0.75%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0447 (вчера 1.0369)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.44 (вчера 106.46)
С вечера новое резкое снижение, к утру обновили минимум с августа.

Наблюдавшийся в понедельник и вторник повышенный спрос на валюту, похоже, иссяк. Вчера объем интервенций был весьма скромным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 15:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На готівці впевнений ревальваційний рух.
40 вниз буде важко пробити, но наблизитись впритул реально.
somilitark
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4
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:37

Запорожье
40,05/40,20
41,10/41,70
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:28

  somilitark написав:На готівці впевнений ревальваційний рух.
40 вниз буде важко пробити, но наблизитись впритул реально.


ща конверткеды пройдут - и вверх
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 20:17

  somilitark написав:На готівці впевнений ревальваційний рух.
40 вниз буде важко пробити, но наблизитись впритул реально.

Скоріше звуження спреду. Вчора і позавчора здавав по 39.7, сьогодні 39.9
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 20:45

На чём евро так попер, подскажете?
asti
 
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