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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:19
prodigy написав:
якщо до цих банків треба їхати, то втрата 3грн на сотке
це nothing
На сотке втрата 30 грн.
Просто я не розумію такого рода повідомлення, може в людини немає інтернета чи він ходить позалицятися до касірші, ми не знаємо усіх перемінних.
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