RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10142101431014410145

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2022?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 185
Менше 37,00
2%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
3
38,00-38,50
2%
3
38,50-40,00
9%
17
40,00-40,50
21%
38
40,50-41,00
14%
26
41,00-41,50
15%
27
41,50-42,00
14%
26
42,00-42,50
5%
10
42,50-43,00
3%
5
43,00-43,50
2%
3
43,50-44,00
1%
2
44,00-44,50
3%
5
Більше 45,00
9%
16
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:19

  prodigy написав:
якщо до цих банків треба їхати, то втрата 3грн на сотке
це nothing

На сотке втрата 30 грн.
Просто я не розумію такого рода повідомлення, може в людини немає інтернета чи він ходить позалицятися до касірші, ми не знаємо усіх перемінних.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12493
З нами з: 30.12.09
Подякував: 573 раз.
Подякували: 3505 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 10142101431014410145
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3167, 3168, 3169
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31687 35270025
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 гру, 2022 19:33
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12600939
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22873044
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3710)
02.12.2022 10:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.