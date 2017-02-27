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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:19
prodigy написав:
якщо до цих банків треба їхати, то втрата 3грн на сотке
це nothing
На сотке втрата 30 грн.
Просто я не розумію такого рода повідомлення, може в людини немає інтернета чи він ходить позалицятися до касірші, ми не знаємо усіх перемінних.
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somilitark
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:42
У листопаді дефіцит загального фонду держбюджету зріс на 163,3 млрд грн і за підсумками січня-листопада перевищив 807,5 млрд грн, наразі це значно менше розпису на відповідний період.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Так, у листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд грн. Найбільше бюджет отримав від сплати імпортного ПДВ (26,8 млрд грн) та податку на прибуток підприємств (23,6 млрд грн) крім того, українці сплатили 12 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів, 5,8 млрд грн ренти за користування надрами, 5,5 млрд грн акцизного податку і ще 2,7 млрд грн ввізного та вивізного мита.
Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у листопаді становили 39,0 млрд гривень.
При цьому, у листопаді видатки бюджету становили 312,7 млрд грн, зокрема загального фонду – у сумі 260,5 млрд грн. Загалом за січень-листопад видатки бюджету становили 2,3 трлн грн, зокрема загального фонду – 2,1 трлн грн, або 86,8% від розпису звітного періоду.
За 11 місяців року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 810,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом у сумі 807,5 млрд грн. Для порівняння, це на майже 500 млрд грн менше за розпис загального фонду на цей період у сумі 1,3 трлн гривень.
У листопаді фактичний дефіцит бюджету становив 170 млрд грн, зокрема загального фонду – 163,3 млрд гривень.
Державні запозичення до загального фонду бюджету за 11 місяців становили 1,1 трлн грн або 77% від запланованих на цей період. Від розміщення держоблігацій на фінансування бюджету залучено 593,5 млрд грн, зокрема 65,2 млрд грн в іноземній валюті (1,6 млрд дол та 926,4 млн євро).
При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 541 млрд грн, з яких на 370 млрд грн НБУ провів емісію гривні.
Із зовнішніх джерел залучено ще 504,1 млрд грн, зокрема – 237,3 млрд грн (6,7 млрд євро) позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги, 88,2 млрд грн (2,0 млрд СПЗ) від МВФ та інші позики.
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2022 року склали 397,4 млрд грн (96,6% плану), платежі з обслуговування – 149,6 млрд грн (89,9% плану).
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:42
drevlyanin написав: Realist написав:
Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі
.
І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.
Тут є один, вірніше два моменти:
1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в
2021, витратив більше 300000грн;
2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з побоювання викинути,
можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду
в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та
утеплення коту під хвіст
.
а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ?
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:49
cohan написав: somilitark написав:
На готівці впевнений ревальваційний рух.
40 вниз буде важко пробити, но наблизитись впритул реально.
ща конверткеды пройдут - и вверх
ииии - ближайший "пик" какого декабря будет?
"памедленней пжалуйста! я записваю"
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:59
Сибарит написав:
Я утверждал и утверждаю, что основное курсообразование происходит не на наличном рынке.
Многое будет зависеть от аккуратности действий и их соответствия экономическим реалиям в процессе отпускания безналичного курса в свободное плавание,
когда для этого появится возможность..
это в 2024-м ?
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:25
flysoulfly написав: drevlyanin написав: Realist написав:
Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі
.
І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.
Тут є один, вірніше два моменти:
1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в
2021, витратив більше 300000грн;
2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з побоювання викинути,
можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду
в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та
утеплення коту під хвіст
.
а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ?
В Ізраїлі не бував. Вам звідти мабуть видніше: коли потрібно вмикати опалення (15 жовтня чи раніше?) та скільки Калібрів, Х-101, С-300 і т.п. прилетіло за минулий місяць у Хайфу та околиці.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:42
drevlyanin написав: flysoulfly написав: drevlyanin написав:[quote
І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.[/quote
Тут є один, вірніше два моменти:
1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в
2021, витратив більше 300000грн;
2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з побоювання викинути,
можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду
в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та
утеплення коту під хвіст
.
а в Ізраїлі таке все не "коту під хвіст" десятки років ?
коли потрібно вмикати опалення (15 жовтня чи раніше?) та скільки Калібрів, Х-101, С-300 і т.п. прилетіло за минулий місяць у Хайфу та околиці.
Багатьох сітуаційних проблем з жкг не було б, якщо гроші вчасно вкладалися у ппо ( й армію взагалі), як у хайфах.
Люди майже всі 70 років живуть у стані то "звичайної", то терористичної війни. Там обстріли з жертвами та руйнуваннями? - кожні декілька років.
Вивчайте їхню історію уважніше. За вас самих це ніхто робити не буде.
Україні - не першій існувати в подібних умовах, довгими роками. Це аксіома.
Й так, гіперпатерналізм - це страшне лихо пострадянського населення.
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