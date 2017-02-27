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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10142101431014410145

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 10.2 5 5
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
40%
2
41,50-42,00
20%
1
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
20%
1
43,00-43,50
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0
43,50-44,00
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44,00-44,50
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Більше 45,00
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:47

Запорожье на 12:30
40,20/40,25
41,40/41,50
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
timbraidmail
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