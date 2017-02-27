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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:47
Запорожье на 12:30
40,20/40,25
41,40/41,50
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edvardd
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:50
люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
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timbraidmail
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Vic
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