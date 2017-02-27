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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10142101431014410145

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 10
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
20%
2
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
20%
2
41,00-41,50
20%
2
41,50-42,00
10%
1
42,00-42,50
10%
1
42,50-43,00
10%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:47

Запорожье на 12:30
40,20/40,25
41,40/41,50
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
timbraidmail
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  timbraidmail написав:Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
загонялы не просто так свой хлеб с маслом едят
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................02.12.2022...........05.12.2022
дата розрахунку...............01.12.2022............02.12.2022
Євро..................................38,205...................38,5396...+0.88%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0539 (вчера 1.0447)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.48 (вчера 105.44)
Вчера до вечера продолжалось интенсивное снижение, потом оно замедлилось, но этого хватило, чтобы установить минимум полугодия. Сегодня, уже после 15-00 доллар очень резво пошел вверх, за 5 минут прибавив около процента, и уже отыграл все падение прошедших суток. Сейчас значение индекса близко к вчерашнему, которое зафиксировано на 15-00.

  flysoulfly написав:это в 2024-м ?

Будущее скрыто от нас завесой тайны.
Это же и ответ на вопрос о прогнозах профессионалов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:05

  asti написав:На чём евро так попер, подскажете?

Это не евро попёр, а доллар упал. Временно или нет, узнаем в середине декабря
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:17

timbraidmail Не розумію я цих трейдерів на середній термін.
Якщо трейдити, то потрібно на гартованій вилці курсів (хоча б той же валютний депозит, для зовсім лінивих). А якщо інвестувати у валюту, то тут треба дивитись результат років через 5-10
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:37

  Мизантрóп написав:
  timbraidmail написав:Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
загонялы не просто так свой хлеб с маслом едят

Зараз всі "професіонали" це пропагандисти на прикормі ворога, то зрозуміло яка в них "програма", пропало все, нас зливають, влада в усьому винна.

Такі форуми як гілка Дс і проводять лікбез\ навчання "чайників" для того, щоб вони думали власною головою(с) і робили правильні висновки з почутого\прочитанного.

По курсу, Київ найвужче це 40.08 на 40.12.
somilitark
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