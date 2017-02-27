Запорожье на 12:30
40,20/40,25
41,40/41,50
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 13:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................02.12.2022...........05.12.2022
дата розрахунку...............01.12.2022............02.12.2022
Євро..................................38,205...................38,5396...+0.88%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0539 (вчера 1.0447)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.48 (вчера 105.44)
Вчера до вечера продолжалось интенсивное снижение, потом оно замедлилось, но этого хватило, чтобы установить минимум полугодия. Сегодня, уже после 15-00 доллар очень резво пошел вверх, за 5 минут прибавив около процента, и уже отыграл все падение прошедших суток. Сейчас значение индекса близко к вчерашнему, которое зафиксировано на 15-00.
Будущее скрыто от нас завесой тайны.
Это же и ответ на вопрос о прогнозах профессионалов.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:05
Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:17
timbraidmail Не розумію я цих трейдерів на середній термін.
Якщо трейдити, то потрібно на гартованій вилці курсів (хоча б той же валютний депозит, для зовсім лінивих). А якщо інвестувати у валюту, то тут треба дивитись результат років через 5-10
Додано: П'ят 02 гру, 2022 16:37
Зараз всі "професіонали" це пропагандисти на прикормі ворога, то зрозуміло яка в них "програма", пропало все, нас зливають, влада в усьому винна.
Такі форуми як гілка Дс і проводять лікбез\ навчання "чайників" для того, щоб вони думали власною головою(с) і робили правильні висновки з почутого\прочитанного.
По курсу, Київ найвужче це 40.08 на 40.12.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:40
Завжди потрібно приймати рішення самостійно, щоб потім нікого не звинувачувати.
На цій гілці є багато розумних людей, але жоден з них не може зпрогнозувати курс бодай на тиждень/місяць вперед. І причина цьому всім нам відома. Тому просто подякуйте всім за корисну інформацію і нікого не звинувачувати у своїх невдачах.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 18:41
Секрет успіху, на моменті - простий!
Додано: П'ят 02 гру, 2022 19:01
Можете выделить и ткнуть про ликбез?
п.с. приведите сообщения месных хуру по прогнозу или ещё чему либо что бы сбылось +-?
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