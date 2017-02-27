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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:12
timbraidmail написав:
люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
Нужно слушать не всех,а толковых людей.Тут есть неадекваты,которые собирались(а может и взяли) кредиты на покупку доллара по 43.Знаю и такого...давно правда не видно,может в окно уже вышел... терся тут чудила один,куда не вступит-все в г...но,то в валюту,то в крипторынок.Поэтому,думайте прежде всего своей головой.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:37
timbraidmail написав:
люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
Я загонял покупать евро или долар менять на евро 1:1.
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:41
Для того что бы играть на курсах, надо не слушать на форумах, а самому постоянно сидеть за комп. и отслеживать биржи, акции и т.д. Эти люди учились финанс. делу и работают головой, а не лопатой. На этом они зарабатывают не плохие деньги. Зачем им бесплатно делиться своим опытом, когда можно свои знания продавать, а на форумах они рассказывают басни для..., что бы вы влетели и пришли потом к ним на платные курсы.
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