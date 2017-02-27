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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10143101441014510146

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 14
Менше 38,00
7%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
14%
2
40,00-40,50
14%
2
40,50-41,00
14%
2
41,00-41,50
14%
2
41,50-42,00
7%
1
42,00-42,50
14%
2
42,50-43,00
7%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:12

  timbraidmail написав:люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?


Нужно слушать не всех,а толковых людей.Тут есть неадекваты,которые собирались(а может и взяли) кредиты на покупку доллара по 43.Знаю и такого...давно правда не видно,может в окно уже вышел... терся тут чудила один,куда не вступит-все в г...но,то в валюту,то в крипторынок.Поэтому,думайте прежде всего своей головой.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:37

  timbraidmail написав:люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?

Я загонял покупать евро или долар менять на евро 1:1.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:41

Для того что бы играть на курсах, надо не слушать на форумах, а самому постоянно сидеть за комп. и отслеживать биржи, акции и т.д. Эти люди учились финанс. делу и работают головой, а не лопатой. На этом они зарабатывают не плохие деньги. Зачем им бесплатно делиться своим опытом, когда можно свои знания продавать, а на форумах они рассказывают басни для..., что бы вы влетели и пришли потом к ним на платные курсы.
Игорь Алексеевич
 
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