timbraidmail написав:люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
Нужно слушать не всех,а толковых людей.Тут есть неадекваты,которые собирались(а может и взяли) кредиты на покупку доллара по 43.Знаю и такого...давно правда не видно,может в окно уже вышел... терся тут чудила один,куда не вступит-все в г...но,то в валюту,то в крипторынок.Поэтому,думайте прежде всего своей головой.
timbraidmail написав:люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
Я загонял покупать евро или долар менять на евро 1:1.
Для того что бы играть на курсах, надо не слушать на форумах, а самому постоянно сидеть за комп. и отслеживать биржи, акции и т.д. Эти люди учились финанс. делу и работают головой, а не лопатой. На этом они зарабатывают не плохие деньги. Зачем им бесплатно делиться своим опытом, когда можно свои знания продавать, а на форумах они рассказывают басни для..., что бы вы влетели и пришли потом к ним на платные курсы.
Так я допустим не для зарабатывания, а хотя бы хоть как то сгладить обесценивание гривны, а то на работу ходишь, а смысл тогда. А биржи, акции тут сильно влияют? У нас же сейчас другие проблемы, хотя скорей всего коректируется всё за счёт млрд_ов чужих денег. И даже просто читая форум, иногда думая, но бывает забываешь об этом всём, своими делами занимаешься, а потом смотришь курс, и в 150й раз понимаешь что не угадал) Валюта как вынужденная лотерея, в которую постоянно проигрываешь.