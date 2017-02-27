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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10144101451014610147>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 25
Менше 38,00
4%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
12%
3
40,00-40,50
32%
8
40,50-41,00
16%
4
41,00-41,50
8%
2
41,50-42,00
12%
3
42,00-42,50
8%
2
42,50-43,00
4%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
4%
1
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:12

  timbraidmail написав:люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?


Нужно слушать не всех,а толковых людей.Тут есть неадекваты,которые собирались(а может и взяли) кредиты на покупку доллара по 43.Знаю и такого...давно правда не видно,может в окно уже вышел... терся тут чудила один,куда не вступит-все в г...но,то в валюту,то в крипторынок.Поэтому,думайте прежде всего своей головой.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:37

  timbraidmail написав:люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?

Я загонял покупать евро или долар менять на евро 1:1.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:41

Для того что бы играть на курсах, надо не слушать на форумах, а самому постоянно сидеть за комп. и отслеживать биржи, акции и т.д. Эти люди учились финанс. делу и работают головой, а не лопатой. На этом они зарабатывают не плохие деньги. Зачем им бесплатно делиться своим опытом, когда можно свои знания продавать, а на форумах они рассказывают басни для..., что бы вы влетели и пришли потом к ним на платные курсы.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 22:21

  Игорь Алексеевич написав:а на форумах они рассказывают басни для..., что бы вы влетели и пришли потом к ним на платные курсы.

Ось мені цікаво - якщо фінансовий гуру замість ворочати фінансами веде курси, то який з нього насправді гуру?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так я допустим не для зарабатывания, а хотя бы хоть как то сгладить обесценивание гривны, а то на работу ходишь, а смысл тогда.
А биржи, акции тут сильно влияют? У нас же сейчас другие проблемы, хотя скорей всего коректируется всё за счёт млрд_ов чужих денег.
И даже просто читая форум, иногда думая, но бывает забываешь об этом всём, своими делами занимаешься, а потом смотришь курс, и в 150й раз понимаешь что не угадал)
Валюта как вынужденная лотерея, в которую постоянно проигрываешь.
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:40

  timbraidmail написав:Так я допустим не для зарабатывания, а хотя бы хоть как то сгладить обесценивание гривны, а то на работу ходишь, а смысл тогда.

и в 150й раз понимаешь что не угадал)

Валюта как вынужденная лотерея, в которую постоянно проигрываешь.

https://m.facebook.com/kukhar.mikhailo/ ... X4cuepUMal

8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 06:15

flysoulfly

Интересные мысли. Как я и говорил, выход тут есть - сделать доллар валютой на равне с гривной ) тогда не придется гривны печатать.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 06:30

  Andrey2512 написав:Интересные мысли. Как я и говорил, выход тут есть - сделать доллар валютой на равне с гривной ) тогда не придется гривны печатать.

Кто ж гривной пользоваться-то будет, если доллар или евро разрешить тут для платежей? :wink: Разве что валютные спекулянты. Поэтому с долларизацией, которая происходит естественным порядком, предпочитают бороться административными мерами.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 09:00

  Игорь Алексеевич написав:Для того что бы играть на курсах, надо не слушать на форумах, а самому постоянно сидеть за комп. и отслеживать биржи, акции и т.д. Эти люди учились финанс. делу и работают головой, а не лопатой. На этом они зарабатывают не плохие деньги. Зачем им бесплатно делиться своим опытом, когда можно свои знания продавать, а на форумах они рассказывают басни для..., что бы вы влетели и пришли потом к ним на платные курсы.

на Форексі та інше заробляють ті, хто цей форекси організував. й ще брокери, які отримують коміс за гроші клієнтів. ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 10:07

  timbraidmail написав:Так я допустим не для зарабатывания, а хотя бы хоть как то сгладить обесценивание гривны, а то на работу ходишь, а смысл тогда.
А биржи, акции тут сильно влияют? У нас же сейчас другие проблемы, хотя скорей всего коректируется всё за счёт млрд_ов чужих денег.
И даже просто читая форум, иногда думая, но бывает забываешь об этом всём, своими делами занимаешься, а потом смотришь курс, и в 150й раз понимаешь что не угадал)
Валюта как вынужденная лотерея, в которую постоянно проигрываешь.


сомневаюсь, что вы покупали десятками тысяч долл

если и купили 2-3тыс -то ваши потери не больше 200дол(не о чем и говорить),хотя
думаю по факту еще меньше

даже просто читая форум
да нЕчего его читать
форум уже лет 15 не дает рекоммендаций по валюте (и это правильно)

каждый должен имееть чуйку и принимать решение :mrgreen:
(у меня чуйка -что до конца праздников -7/8 января, доллар не будет расти (боковик или укрепление гривни до 39,5 и даже перед НГ сдать дороже 39,20 будет сложно)

а вы дальше думайте-что делать в течении месяца:

1) продать по 40 пока еще есть возможность
2) и потом откупиться по 39,8 :mrgreen: (через 2 недели)
3) или ничего не продавать а ждать 39,8 и купить сотку баксов (чтобы сдать ее после НГ по 39,4
prodigy
 
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