timbraidmail написав:люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
Нужно слушать не всех,а толковых людей.Тут есть неадекваты,которые собирались(а может и взяли) кредиты на покупку доллара по 43.Знаю и такого...давно правда не видно,может в окно уже вышел... терся тут чудила один,куда не вступит-все в г...но,то в валюту,то в крипторынок.Поэтому,думайте прежде всего своей головой.
timbraidmail написав:люди, а хоть кто то на курсе в ноль вышел? просто я "немного" расстроен. доллар по 42 купил, писали что фунт евро будет падать - сдал, теперь он растет. Получается всё что говорят "профессионалы" нужно делать наоборот?
Я загонял покупать евро или долар менять на евро 1:1.
Для того что бы играть на курсах, надо не слушать на форумах, а самому постоянно сидеть за комп. и отслеживать биржи, акции и т.д. Эти люди учились финанс. делу и работают головой, а не лопатой. На этом они зарабатывают не плохие деньги. Зачем им бесплатно делиться своим опытом, когда можно свои знания продавать, а на форумах они рассказывают басни для..., что бы вы влетели и пришли потом к ним на платные курсы.
Так я допустим не для зарабатывания, а хотя бы хоть как то сгладить обесценивание гривны, а то на работу ходишь, а смысл тогда. А биржи, акции тут сильно влияют? У нас же сейчас другие проблемы, хотя скорей всего коректируется всё за счёт млрд_ов чужих денег. И даже просто читая форум, иногда думая, но бывает забываешь об этом всём, своими делами занимаешься, а потом смотришь курс, и в 150й раз понимаешь что не угадал) Валюта как вынужденная лотерея, в которую постоянно проигрываешь.
Andrey2512 написав:Интересные мысли. Как я и говорил, выход тут есть - сделать доллар валютой на равне с гривной ) тогда не придется гривны печатать.
Кто ж гривной пользоваться-то будет, если доллар или евро разрешить тут для платежей? Разве что валютные спекулянты. Поэтому с долларизацией, которая происходит естественным порядком, предпочитают бороться административными мерами.
Игорь Алексеевич написав:Для того что бы играть на курсах, надо не слушать на форумах, а самому постоянно сидеть за комп. и отслеживать биржи, акции и т.д. Эти люди учились финанс. делу и работают головой, а не лопатой. На этом они зарабатывают не плохие деньги. Зачем им бесплатно делиться своим опытом, когда можно свои знания продавать, а на форумах они рассказывают басни для..., что бы вы влетели и пришли потом к ним на платные курсы.
на Форексі та інше заробляють ті, хто цей форекси організував. й ще брокери, які отримують коміс за гроші клієнтів.
timbraidmail написав:Так я допустим не для зарабатывания, а хотя бы хоть как то сгладить обесценивание гривны, а то на работу ходишь, а смысл тогда. А биржи, акции тут сильно влияют? У нас же сейчас другие проблемы, хотя скорей всего коректируется всё за счёт млрд_ов чужих денег. И даже просто читая форум, иногда думая, но бывает забываешь об этом всём, своими делами занимаешься, а потом смотришь курс, и в 150й раз понимаешь что не угадал) Валюта как вынужденная лотерея, в которую постоянно проигрываешь.
сомневаюсь, что вы покупали десятками тысяч долл
если и купили 2-3тыс -то ваши потери не больше 200дол(не о чем и говорить),хотя думаю по факту еще меньше
даже просто читая форум
да нЕчего его читать форум уже лет 15 не дает рекоммендаций по валюте (и это правильно)
каждый должен имееть чуйку и принимать решение (у меня чуйка -что до конца праздников -7/8 января, доллар не будет расти (боковик или укрепление гривни до 39,5 и даже перед НГ сдать дороже 39,20 будет сложно)
а вы дальше думайте-что делать в течении месяца:
1) продать по 40 пока еще есть возможность 2) и потом откупиться по 39,8 (через 2 недели) 3) или ничего не продавать а ждать 39,8 и купить сотку баксов (чтобы сдать ее после НГ по 39,4