Додано: Суб 03 гру, 2022 10:07

timbraidmail написав: Так я допустим не для зарабатывания, а хотя бы хоть как то сгладить обесценивание гривны, а то на работу ходишь, а смысл тогда.

А биржи, акции тут сильно влияют? У нас же сейчас другие проблемы, хотя скорей всего коректируется всё за счёт млрд_ов чужих денег.

И даже просто читая форум, иногда думая, но бывает забываешь об этом всём, своими делами занимаешься, а потом смотришь курс, и в 150й раз понимаешь что не угадал)

Валюта как вынужденная лотерея, в которую постоянно проигрываешь. Так я допустим не для зарабатывания, а хотя бы хоть как то сгладить обесценивание гривны, а то на работу ходишь, а смысл тогда.А биржи, акции тут сильно влияют? У нас же сейчас другие проблемы, хотя скорей всего коректируется всё за счёт млрд_ов чужих денег.И даже просто читая форум, иногда думая, но бывает забываешь об этом всём, своими делами занимаешься, а потом смотришь курс, и в 150й раз понимаешь что не угадал)Валюта как вынужденная лотерея, в которую постоянно проигрываешь.

даже просто читая форум

сомневаюсь, что вы покупали десятками тысяч доллесли и купили 2-3тыс -то ваши потери не больше 200дол(не о чем и говорить),хотядумаю по факту еще меньшефорум уже лет 15 не дает рекоммендаций по валюте (и это правильно)каждый должен имееть чуйку и принимать решение(у меня чуйка -что до конца праздников -7/8 января, доллар не будет расти (боковик или укрепление гривни до 39,5 и даже перед НГ сдать дороже 39,20 будет сложно)а вы дальше думайте-что делать в течении месяца:1) продать по 40 пока еще есть возможность2) и потом откупиться по 39,8(через 2 недели)3) или ничего не продавать а ждать 39,8 и купить сотку баксов (чтобы сдать ее после НГ по 39,4