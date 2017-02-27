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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10144101451014610147

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 25
Менше 38,00
4%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
12%
3
40,00-40,50
32%
8
40,50-41,00
16%
4
41,00-41,50
8%
2
41,50-42,00
12%
3
42,00-42,50
8%
2
42,50-43,00
4%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
4%
1
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 10:19

  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Для того что бы играть на курсах, надо не слушать на форумах, а самому постоянно сидеть за комп. и отслеживать биржи, акции и т.д. Эти люди учились финанс. делу и работают головой, а не лопатой. На этом они зарабатывают не плохие деньги. Зачем им бесплатно делиться своим опытом, когда можно свои знания продавать, а на форумах они рассказывают басни для..., что бы вы влетели и пришли потом к ним на платные курсы.

на Форексі та інше заробляють ті, хто цей форекси організував. й ще брокери, які отримують коміс за гроші клієнтів. ;)


2002-2020 можно было сдать на 7 км пачку дол и откупить (в Укргазе/Пивденном
дешевле на 50/60 долл)
2009-2013 по евро было еще веселее (колебания евр/дол были 2-2,5 в течении 2 месяцев)-продаешь евро на пике (гривну на 3 мес депо, или месячный) и потом за гривну откупаешь доллар (который рыги держали 8,20/30 стабильным 4 года) -500 долл профита в месяц с 15/20к евро

ну это всё (типа срубить 500долл в месяц) оказалось манки бизнес по сравнению с ростом цены на недвигу и особенно на землю в престижном месте
купив 10соток за 4к долларов (2003/04) через 3 года его продали за 100-130к

так что валютные игры-это игра в песочнице :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 10:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком
Він хоч і специфічна особистість, проте вчений, а не "експерт"
Стаття дуже цікава.
Одна з не багатьох які легко сприймаються та піддаються розумінню тим хто хоче щось зрозуміти. Можливо далось взнаки відсутність тиску посади (адже повноваження недавно закінчились). Особливо це помітно в тоні тексту в другій половині статті.
Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:06

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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 11:17

  Realist написав:Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком
Стаття дуже цікава. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.


Слідкуємо уважно та робимо висновки. По статті - пан все чітко розклав по полицям і додати немає чого. Але я додам. Зараз фінансування потреб України відбувається приблизно 50Х50 - половина за рахунок власних зусиль і половина - зовнішня допомога. Як довго це триватиме ніхто не зна. Зокрема, багато залежить від наявності зброї та її вмілого використання :wink:
fler
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