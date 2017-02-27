Игорь Алексеевич написав:Для того что бы играть на курсах, надо не слушать на форумах, а самому постоянно сидеть за комп. и отслеживать биржи, акции и т.д. Эти люди учились финанс. делу и работают головой, а не лопатой. На этом они зарабатывают не плохие деньги. Зачем им бесплатно делиться своим опытом, когда можно свои знания продавать, а на форумах они рассказывают басни для..., что бы вы влетели и пришли потом к ним на платные курсы.
на Форексі та інше заробляють ті, хто цей форекси організував. й ще брокери, які отримують коміс за гроші клієнтів.
2002-2020 можно было сдать на 7 км пачку дол и откупить (в Укргазе/Пивденном дешевле на 50/60 долл) 2009-2013 по евро было еще веселее (колебания евр/дол были 2-2,5 в течении 2 месяцев)-продаешь евро на пике (гривну на 3 мес депо, или месячный) и потом за гривну откупаешь доллар (который рыги держали 8,20/30 стабильным 4 года) -500 долл профита в месяц с 15/20к евро
ну это всё (типа срубить 500долл в месяц) оказалось манки бизнес по сравнению с ростом цены на недвигу и особенно на землю в престижном месте купив 10соток за 4к долларов (2003/04) через 3 года его продали за 100-130к
Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком Він хоч і специфічна особистість, проте вчений, а не "експерт" Стаття дуже цікава. Одна з не багатьох які легко сприймаються та піддаються розумінню тим хто хоче щось зрозуміти. Можливо далось взнаки відсутність тиску посади (адже повноваження недавно закінчились). Особливо це помітно в тоні тексту в другій половині статті. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.
Realist написав:Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком Стаття дуже цікава. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.
Слідкуємо уважно та робимо висновки. По статті - пан все чітко розклав по полицям і додати немає чого. Але я додам. Зараз фінансування потреб України відбувається приблизно 50Х50 - половина за рахунок власних зусиль і половина - зовнішня допомога. Як довго це триватиме ніхто не зна. Зокрема, багато залежить від наявності зброї та її вмілого використання
Realist написав:Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком Він хоч і специфічна особистість, проте вчений, а не "експерт" Стаття дуже цікава. Одна з не багатьох які легко сприймаються та піддаються розумінню тим хто хоче щось зрозуміти. Можливо далось взнаки відсутність тиску посади (адже повноваження недавно закінчились). Особливо це помітно в тоні тексту в другій половині статті. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.
Точно вчений?
" Тоді ні до чого доброго шокова валютна терапія не призвела, девальвація гривні сягнула гігантських масштабів (понад 300%) "
Аналіз виду "Дерева махають гілками і створюють вітер".
Realist написав:Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком Він хоч і специфічна особистість, проте вчений, а не "експерт" Стаття дуже цікава. Одна з не багатьох які легко сприймаються та піддаються розумінню тим хто хоче щось зрозуміти. Можливо далось взнаки відсутність тиску посади (адже повноваження недавно закінчились). Особливо це помітно в тоні тексту в другій половині статті. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.
як на мене, дуже багато ВУМНИХ слів, за якими немає нічого. не зрозумів, до чого все взагалі, окрім покритикув 2014-2015 роки, правда, що треба було тоді робити - теж не сказав. тільки - валютні обмеження норм, нічого змінювати не треба.
й що малося на увазі під "монетарна трансмісія"? чи це теж для створити враження.
Realist написав:Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком Він хоч і специфічна особистість, проте вчений, а не "експерт" Стаття дуже цікава. Одна з не багатьох які легко сприймаються та піддаються розумінню тим хто хоче щось зрозуміти. Можливо далось взнаки відсутність тиску посади (адже повноваження недавно закінчились). Особливо це помітно в тоні тексту в другій половині статті. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.
не чекали? А я приперся ) всіх вітаю! (маю на увазі патріотів України) повернемось до курсу 30, якщо зарплати і пенсії не будуть підвищувати
співвідношення грошових агрегатів, ЗВР, дефіцит торгового та платіжного балансу не гірші, ніж рік тому 40 грн за нікомунепортібного це якимсь дядям і тьотям захотілося, але довго цей курс вони не втримають ) трималики відпадуть )
чекаю влітку 2023 курс па30 ось тоді затарюсь нікомунепотрібним