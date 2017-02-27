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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10145101461014710148

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 28
Менше 38,00
4%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
11%
3
40,00-40,50
39%
11
40,50-41,00
14%
4
41,00-41,50
7%
2
41,50-42,00
11%
3
42,00-42,50
7%
2
42,50-43,00
4%
1
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
4%
1
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 16:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:повернемось до курсу 30, якщо зарплати і пенсії не будуть підвищувати

Набагато ефективніше просто перестати їх виплачувати взагалі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 16:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що там з грошима? що сталося за листопад?

грошей в банківський системі прибуло 44 ярда грн - було 387 ярдів, стало 431 ярд. до того ж, протягом місяця тривав переток грошей в кеш - близько 21 ярда. тобто гроші вже не лежать собі на рахунках, а потроху йдуть в обіг. суми ще не надто значні на загальному фоні, але тренд є.

збільшення грошей сталося внаслідок, що хоч НБУ й продав валюти на 58 ярдів грн (а значить й прибрав гривню з обігу), але бюджет за рахунок емісії ОВДП та зовнішньої допомоги додав 126 ярдів грн. й ще, рефінанс зменшився ще на 10 ярдів грн й тепер становить 45 ярдів грн

враховуючи, що грудень - місяць збільшених виплат з бюджету, вважаю межу 500 ярдів грн на залишках ми перетнемо (окрім випадку, якщо надто багато не піде в кеш).

спостерігаємо
Shaman
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