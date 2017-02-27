Набагато ефективніше просто перестати їх виплачувати взагалі.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 гру, 2022 16:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 03 гру, 2022 16:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
що там з грошима? що сталося за листопад?
грошей в банківський системі прибуло 44 ярда грн - було 387 ярдів, стало 431 ярд. до того ж, протягом місяця тривав переток грошей в кеш - близько 21 ярда. тобто гроші вже не лежать собі на рахунках, а потроху йдуть в обіг. суми ще не надто значні на загальному фоні, але тренд є.
збільшення грошей сталося внаслідок, що хоч НБУ й продав валюти на 58 ярдів грн (а значить й прибрав гривню з обігу), але бюджет за рахунок емісії ОВДП та зовнішньої допомоги додав 126 ярдів грн. й ще, рефінанс зменшився ще на 10 ярдів грн й тепер становить 45 ярдів грн
враховуючи, що грудень - місяць збільшених виплат з бюджету, вважаю межу 500 ярдів грн на залишках ми перетнемо (окрім випадку, якщо надто багато не піде в кеш).
спостерігаємо
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