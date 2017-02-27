грошей в банківський системі прибуло 44 ярда грн - було 387 ярдів, стало 431 ярд. до того ж, протягом місяця тривав переток грошей в кеш - близько 21 ярда. тобто гроші вже не лежать собі на рахунках, а потроху йдуть в обіг. суми ще не надто значні на загальному фоні, але тренд є.
збільшення грошей сталося внаслідок, що хоч НБУ й продав валюти на 58 ярдів грн (а значить й прибрав гривню з обігу), але бюджет за рахунок емісії ОВДП та зовнішньої допомоги додав 126 ярдів грн. й ще, рефінанс зменшився ще на 10 ярдів грн й тепер становить 45 ярдів грн
враховуючи, що грудень - місяць збільшених виплат з бюджету, вважаю межу 500 ярдів грн на залишках ми перетнемо (окрім випадку, якщо надто багато не піде в кеш).
Realist написав:Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком Стаття дуже цікава. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.
Слідкуємо уважно та робимо висновки. По статті - пан все чітко розклав по полицям і додати немає чого. Але я додам. Зараз фінансування потреб України відбувається приблизно 50Х50 - половина за рахунок власних зусиль і половина - зовнішня допомога. Як довго це триватиме ніхто не зна. Зокрема, багато залежить від наявності зброї та її вмілого використання
Вже не вперше відмічаю собі вашу симпатію до нього. Про фіксоване курсоутворення він дійсно чудово розклав все по поличках. Рекомендую деяким форумчанам звернути на це увагу коли вони знову заспівають пісню про "відпустити курс у вільне плавання". А от що до монетарної трансмісії. То тут автор вже не вперше відстоює свою точку зору що облікову ставку підняли занадто високо. Але арґументи пана Богдана вже не настільки переконливі як про фіксований курс. Кредитування в умовах війни і так не має. І не буде. Банкам не потрібні гроші щоб видавати кредити, а Мінфін навіть близько не пропонує дохідність близьку до облікової ставки. Саме тому монетарна трансмісія і не працює так як би мала. Але ж звинувачувати в цьому лише НБУ коли він із двох поганих варіантів для перестраховки вибрав той, який зрозуміють у всьому світі - це трохи егоїстично. Не вважаєте?
Якщо бути чесним, то ніхто тоді не очікував 25%. Думали буде максимум 20% із якимись натяками про підвищення. Але зараз шляху назад не має. Ніхто не зрозуміє. І підливати масла у вогонь - це як пакостити рідному брату коли у вас спільний ворог у дворі. Те саме і про перегляд ставки зараз у бік зменшення.
Realist написав:Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком Він хоч і специфічна особистість, проте вчений, а не "експерт" Стаття дуже цікава. Одна з не багатьох які легко сприймаються та піддаються розумінню тим хто хоче щось зрозуміти. Можливо далось взнаки відсутність тиску посади (адже повноваження недавно закінчились). Особливо це помітно в тоні тексту в другій половині статті. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.
Точно вчений?
" Тоді ні до чого доброго шокова валютна терапія не призвела, девальвація гривні сягнула гігантських масштабів (понад 300%) "
Аналіз виду "Дерева махають гілками і створюють вітер".
Точно вчений! А згадати про попередників - це характерна особливість будь-якого українського публічного діяча. Я б про такі речі мовчав. Не знаю яким крутим та "скіловим" потрібно бути, щоб змоделювати можливі наслідки дій у той час та прийняти єдино правильне рішення. Тому взагалі уникаю дискусій про ті часи. Автор має право на свою точку зору.
Realist написав:Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком Він хоч і специфічна особистість, проте вчений, а не "експерт" Стаття дуже цікава. Одна з не багатьох які легко сприймаються та піддаються розумінню тим хто хоче щось зрозуміти. Можливо далось взнаки відсутність тиску посади (адже повноваження недавно закінчились). Особливо це помітно в тоні тексту в другій половині статті. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.
як на мене, дуже багато ВУМНИХ слів, за якими немає нічого. не зрозумів, до чого все взагалі, окрім покритикув 2014-2015 роки, правда, що треба було тоді робити - теж не сказав. тільки - валютні обмеження норм, нічого змінювати не треба.
й що малося на увазі під "монетарна трансмісія"? чи це теж для створити враження.
От у цих ваших словах що виділені жирним вся "сіль" українського політикуму та виконавчої влади. Здається вже писав тут на форумі. Якщо б хоча б 30% наших політиків та публічних діячів пропонували дієву альтернативу під час будь-якої критики, то ми б чудово жили.
Про монетарну трансмісію - все серйозно Вона у нас храмає.
Realist написав:Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком Він хоч і специфічна особистість, проте вчений, а не "експерт" Стаття дуже цікава. Одна з не багатьох які легко сприймаються та піддаються розумінню тим хто хоче щось зрозуміти. Можливо далось взнаки відсутність тиску посади (адже повноваження недавно закінчились). Особливо це помітно в тоні тексту в другій половині статті. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.
Дякую. Читав. Підписаний на них. Я ще знаю таку приказку. Не кажи "Гоп" поки не перескочиш. Не раз ставала в пригоді. У питання фіксованого курсу є свої прихильники (імпортери) та противники (експортери). Тому наявність у інформпросторі різних, протилежних думок - це нормально.
Shaman написав:що там з грошима? що сталося за листопад?
збільшення грошей сталося внаслідок, що хоч НБУ й продав валюти на 58 ярдів грн (а значить й прибрав гривню з обігу), але бюджет за рахунок емісії ОВДП та зовнішньої допомоги додав126 ярдів грн. й ще, рефінанс зменшився ще на 10 ярдів грн й тепер становить 45 ярдів грн спостерігаємо
Чи не могли б ви пояснити яким чином бюджет додає від зовнішньої допомоги? Мене це завжди цікавило. Адже нам ніхто не допомагає гривнею. Про валютні свопи між центробанками теж нічого не чути. Це що НБУ хомячить допомогу в резерви, а на аналогічну суму по курсу друкує гривню для Мінфіну? І оскільки гроші - це ґранти (віддавати не треба), то процес не зворотний. Мінфін цю допомогу (вже в гривні) запускає в економіку. Від цього і "пухнуть" коррахунки банків. Зворотний процес - це продаж НБУ валюти із резервів і відповідно стерилізація гривні яка була надрукована під цю валюту. Я все правильно розумію? Чи можна когось попросити пояснити цей процес? Дякую.
Shaman написав:що там з грошима? що сталося за листопад?
збільшення грошей сталося внаслідок, що хоч НБУ й продав валюти на 58 ярдів грн (а значить й прибрав гривню з обігу), але бюджет за рахунок емісії ОВДП та зовнішньої допомоги додав126 ярдів грн. й ще, рефінанс зменшився ще на 10 ярдів грн й тепер становить 45 ярдів грн спостерігаємо
Чи не могли б ви пояснити яким чином бюджет додає від зовнішньої допомоги? Мене це завжди цікавило. Адже нам ніхто не допомагає гривнею. Про валютні свопи між центробанками теж нічого не чути. Це що НБУ хомячить допомогу в резерви, а на аналогічну суму по курсу друкує гривню для Мінфіну? І оскільки гроші - це ґранти (віддавати не треба), то процес не зворотний. Мінфін цю допомогу (вже в гривні) запускає в економіку. Від цього і "пухнуть" коррахунки банків. Зворотний процес - це продаж НБУ валюти із резервів і відповідно стерилізація гривні яка була надрукована під цю валюту. Я все правильно розумію? Чи можна когось попросити пояснити цей процес? Дякую.
саме так і є. НБУ надає бюджету гривні в обмін на валютні кошти. далеко не все гранти. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.
але гроші пухнуть від емісії, коли НБУ викупає ОВДП. а валюта від допомоги компенсує продаж валюти на межбанку