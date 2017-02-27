Додано: Суб 03 гру, 2022 19:28

fler написав: Realist написав: Таке враження, що тут мало хто (окрім мене) слідкує за цим дядьком

Стаття дуже цікава. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання. ТакеСтаття дуже цікава. Було б чудово якби Форумчани поділились своїми коментарями, якщо хтось має бажання.



Слідкуємо уважно та робимо висновки. По статті - пан все чітко розклав по полицям і додати немає чого. Але я додам. Зараз фінансування потреб України відбувається приблизно 50Х50 - половина за рахунок власних зусиль і половина - зовнішня допомога. Як довго це триватиме ніхто не зна. Зокрема, багато залежить від наявності зброї та її вмілого використання Слідкуємо уважно та робимо висновки. По статті - пан все чітко розклав по полицям і додати немає чого. Але я додам. Зараз фінансування потреб України відбувається приблизно 50Х50 - половина за рахунок власних зусиль і половина - зовнішня допомога. Як довго це триватиме ніхто не зна. Зокрема, багато залежить від наявності зброї та її вмілого використання

Вже не вперше відмічаю собі вашу симпатію до нього. Про фіксоване курсоутворення він дійсно чудово розклав все по поличках. Рекомендую деяким форумчанам звернути на це увагу коли вони знову заспівають пісню про "відпустити курс у вільне плавання".А от що до монетарної трансмісії. То тут автор вже не вперше відстоює свою точку зору що облікову ставку підняли занадто високо. Але арґументи пана Богдана вже не настільки переконливі як про фіксований курс.Кредитування в умовах війни і так не має. І не буде. Банкам не потрібні гроші щоб видавати кредити, а Мінфін навіть близько не пропонує дохідність близьку до облікової ставки. Саме тому монетарна трансмісія і не працює так як би мала. Але ж звинувачувати в цьому лише НБУ коли він із двох поганих варіантів для перестраховки вибрав той, який зрозуміють у всьому світі - це трохи егоїстично. Не вважаєте?Якщо бути чесним, то ніхто тоді не очікував 25%. Думали буде максимум 20% із якимись натяками про підвищення. Але зараз шляху назад не має. Ніхто не зрозуміє. І підливати масла у вогонь - це як пакостити рідному брату коли у вас спільний ворог у дворі. Те саме і про перегляд ставки зараз у бік зменшення.