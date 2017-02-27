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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 гру, 2022 10:45
Shaman написав:
. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.
а звідкіля ці цифри
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greenozon
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Додано: Нед 04 гру, 2022 10:49
greenozon написав: Shaman написав:
. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.
а звідкіля ці цифри
зі звіту НБУ про виконання бюджетуНаціональний банк України/Статистика/Макроекономічні показники
там внизу є Державні фінанси
, от в тих звітах є
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Shaman
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Додано: Нед 04 гру, 2022 11:41
Запорожье
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