Shaman написав:. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.
а звідкіля ці цифри
Я зустрічаю, що кредитів більше як грантів:
Кошти, яких не вистачає, компенсують західні партнери. Частину вони надають у формі грантів (у вересні – 72,5 млрд грн), але переважно – кредитують. Як наслідок, Україна щомісяця збільшує борг на десятки мільярдів гривень. Судячи з проєкту державного бюджету, у 2023 році така тенденція триватиме. "Міжнародні партнери можуть надати суттєву частину фінансування у вигляді грантів. У 2022 році з 35 мільярдів доларів зовнішнього фінансування держбюджету майже 15 мільярдів або 42%, надійдуть у вигляді грантів. Тому показник держборгу понад 100% ВВП варто розглядати як граничний рівень", – вважає директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан. https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/692991/
Shaman написав:. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.
а звідкіля ці цифри
Я зустрічаю, що кредитів більше як грантів:
Кошти, яких не вистачає, компенсують західні партнери. Частину вони надають у формі грантів (у вересні – 72,5 млрд грн), але переважно – кредитують. Як наслідок, Україна щомісяця збільшує борг на десятки мільярдів гривень. Судячи з проєкту державного бюджету, у 2023 році така тенденція триватиме. "Міжнародні партнери можуть надати суттєву частину фінансування у вигляді грантів. У 2022 році з 35 мільярдів доларів зовнішнього фінансування держбюджету майже 15 мільярдів або 42%, надійдуть у вигляді грантів. Тому показник держборгу понад 100% ВВП варто розглядати як граничний рівень", – вважає директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан. https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/692991/
я оперую даними зі звітів, на жаль з запізненням. в статті - чиїсь оцінки, до того ж у майбутньому часі. так що одне одному може не суперечити.
до речі, станом на жовтень - гранти - ті ж 343 ярди грн, а кредити - 426 ярдів грн.