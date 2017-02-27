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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10146101471014810149

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 38
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
3%
1
39,50-40,00
8%
3
40,00-40,50
32%
12
40,50-41,00
24%
9
41,00-41,50
5%
2
41,50-42,00
8%
3
42,00-42,50
8%
3
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
3%
1
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.

а звідкіля ці цифри
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:49

  greenozon написав:
  Shaman написав:. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.

а звідкіля ці цифри

зі звіту НБУ про виконання бюджету
Національний банк України/Статистика/Макроекономічні показники

там внизу є Державні фінанси, от в тих звітах є
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 11:41

Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 12:17

  greenozon написав:
  Shaman написав:. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.

а звідкіля ці цифри

Я зустрічаю, що кредитів більше як грантів:
Кошти, яких не вистачає, компенсують західні партнери. Частину вони надають у формі грантів (у вересні – 72,5 млрд грн), але переважно – кредитують. Як наслідок, Україна щомісяця збільшує борг на десятки мільярдів гривень. Судячи з проєкту державного бюджету, у 2023 році така тенденція триватиме.
"Міжнародні партнери можуть надати суттєву частину фінансування у вигляді грантів. У 2022 році з 35 мільярдів доларів зовнішнього фінансування держбюджету майже 15 мільярдів або 42%, надійдуть у вигляді грантів. Тому показник держборгу понад 100% ВВП варто розглядати як граничний рівень", – вважає директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан. https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/692991/
Ой+
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  Yuri_61 написав:повернемось до курсу 30, якщо зарплати і пенсії не будуть підвищувати

чекаю влітку 2023 курс па30
ось тоді затарюсь нікомунепотрібним


на днях по радио слушал по поводу прожиточного минимума. Сказали он у нас "не совсем прожиточный" и сделан под разные выплаты и штрафы. Так почему его не назовут по другому.
timbraidmail
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 12:35

  Ой+ написав:
  greenozon написав:
  Shaman написав:. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.

а звідкіля ці цифри

Я зустрічаю, що кредитів більше як грантів:
Кошти, яких не вистачає, компенсують західні партнери. Частину вони надають у формі грантів (у вересні – 72,5 млрд грн), але переважно – кредитують. Як наслідок, Україна щомісяця збільшує борг на десятки мільярдів гривень. Судячи з проєкту державного бюджету, у 2023 році така тенденція триватиме.
"Міжнародні партнери можуть надати суттєву частину фінансування у вигляді грантів. У 2022 році з 35 мільярдів доларів зовнішнього фінансування держбюджету майже 15 мільярдів або 42%, надійдуть у вигляді грантів. Тому показник держборгу понад 100% ВВП варто розглядати як граничний рівень", – вважає директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан. https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/692991/

я оперую даними зі звітів, на жаль з запізненням. в статті - чиїсь оцінки, до того ж у майбутньому часі. так що одне одному може не суперечити.

до речі, станом на жовтень - гранти - ті ж 343 ярди грн, а кредити - 426 ярдів грн.
Shaman
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