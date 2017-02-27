Shaman написав:. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.
а звідкіля ці цифри
Я зустрічаю, що кредитів більше як грантів:
Кошти, яких не вистачає, компенсують західні партнери. Частину вони надають у формі грантів (у вересні – 72,5 млрд грн), але переважно – кредитують. Як наслідок, Україна щомісяця збільшує борг на десятки мільярдів гривень. Судячи з проєкту державного бюджету, у 2023 році така тенденція триватиме. "Міжнародні партнери можуть надати суттєву частину фінансування у вигляді грантів. У 2022 році з 35 мільярдів доларів зовнішнього фінансування держбюджету майже 15 мільярдів або 42%, надійдуть у вигляді грантів. Тому показник держборгу понад 100% ВВП варто розглядати як граничний рівень", – вважає директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан. https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/692991/
Shaman написав:. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.
а звідкіля ці цифри
Я зустрічаю, що кредитів більше як грантів:
Кошти, яких не вистачає, компенсують західні партнери. Частину вони надають у формі грантів (у вересні – 72,5 млрд грн), але переважно – кредитують. Як наслідок, Україна щомісяця збільшує борг на десятки мільярдів гривень. Судячи з проєкту державного бюджету, у 2023 році така тенденція триватиме. "Міжнародні партнери можуть надати суттєву частину фінансування у вигляді грантів. У 2022 році з 35 мільярдів доларів зовнішнього фінансування держбюджету майже 15 мільярдів або 42%, надійдуть у вигляді грантів. Тому показник держборгу понад 100% ВВП варто розглядати як граничний рівень", – вважає директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан. https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/692991/
я оперую даними зі звітів, на жаль з запізненням. в статті - чиїсь оцінки, до того ж у майбутньому часі. так що одне одному може не суперечити.
до речі, станом на жовтень - гранти - ті ж 343 ярди грн, а кредити - 426 ярдів грн.
Shaman написав:я оперую даними зі звітів, на жаль з запізненням. в статті - чиїсь оцінки, до того ж у майбутньому часі. так що одне одному може не суперечити.
до речі, станом на жовтень - гранти - ті ж 343 ярди грн, а кредити - 426 ярдів грн.
Що і вже константували - борги зросли на:
Ой+ написав:
Державний та гарантований державою борг України на 31 жовтня 2022 року становив 3 770,95 млрд гривень або 103,12 млрд доларів. Протягом жовтня 2022 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 183,51 млрд гривень та на 5,02 млрд доларів у доларовому еквіваленті. Як зазначив голова комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, основна причина зростання державного боргу у жовтні - зовнішні запозичення на фінансування дефіциту бюджету. Зокрема, за жовтень Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, 550 млн євро від ЄІБ, 1,3 млрд доларів від МВФ, 0,5 млрд доларів від Світового банку. https://www.rbc.ua/rus/news/derzhborg-u ... 29115.html
Якщо позичальники хочуть щось отримати назад, то мусять заморожені рашистські гроші нам на репарації і тоді в них буде шанс.