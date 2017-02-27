Боржник каже що робити позичкодавцю. Це в нашому дусі. Ви за них не переймайтесь. Краще скирдуйте грошенята, щоб потім не дуже галасно волати "обкрадають, ми - народ, ці гроші не брали".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 гру, 2022 16:55
Боржник каже що робити позичкодавцю. Це в нашому дусі. Ви за них не переймайтесь. Краще скирдуйте грошенята, щоб потім не дуже галасно волати "обкрадають, ми - народ, ці гроші не брали".
Додано: Нед 04 гру, 2022 17:46
Стратегія УСПІХУ!© )))
Отож!
Тому, на тематичній гілці "Клуб 100К", багато хто обдумує - заходити на депо на друге коло/не заходити? Вкладати 30% заощаджень, чи 50%?
А я - вірю в нашу перемогу/вірю в ЗСУ(мені тут з середини трошки видніше ) - тому, залишаю дружині з діточками щомісяця 15-20К(+ вона ще зарплату отримує +/-8К) - а все решта, дружина(по моїх вказівках що/куди/і як) - пакує на конвертдепо + заходить туди ж і "на друге коло"👍
Ну, і для "невеличкої страхівки/подушки безпеки" дружина має 1Кдол.
Отак і живемо
Все буде добре!
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