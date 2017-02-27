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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10147101481014910150

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 39
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
3%
1
39,00-39,50
3%
1
39,50-40,00
8%
3
40,00-40,50
31%
12
40,50-41,00
23%
9
41,00-41,50
5%
2
41,50-42,00
8%
3
42,00-42,50
8%
3
42,50-43,00
3%
1
43,00-43,50
3%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
Більше 45,00
5%
2
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 16:55

  Ой+ написав:Якщо позичальники хочуть щось отримати назад, то мусять заморожені рашистські гроші нам на репарації і тоді в них буде шанс.

Боржник каже що робити позичкодавцю. Це в нашому дусі. Ви за них не переймайтесь. Краще скирдуйте грошенята, щоб потім не дуже галасно волати "обкрадають, ми - народ, ці гроші не брали".
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:46

Стратегія УСПІХУ!© )))

  Игорь написав:Краще скирдуйте грошенята, щоб потім не дуже галасно волати

Отож!

Тому, на тематичній гілці "Клуб 100К", багато хто обдумує - заходити на депо на друге коло/не заходити? Вкладати 30% заощаджень, чи 50%?

А я - вірю в нашу перемогу/вірю в ЗСУ(мені тут з середини трошки видніше ;) ) - тому, залишаю дружині з діточками щомісяця 15-20К(+ вона ще зарплату отримує +/-8К) - а все решта, дружина(по моїх вказівках що/куди/і як) - пакує на конвертдепо + заходить туди ж і "на друге коло"👍

Ну, і для "невеличкої страхівки/подушки безпеки" дружина має 1Кдол.

Отак і живемо :)

Все буде добре!
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:35

  чик написав:и взагали, до лета без тепла и света с войной дотянут не все, а только умеющие заглянуть в будущее аки кличко :mrgreen:


Если света нет-нужно идти туда,где свет есть :lol: Из той же "Кличковской" оперы
osafly
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