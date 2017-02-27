Додано: Нед 04 гру, 2022 21:59

Ой+ написав: greenozon написав: Shaman написав: . станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн. . станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.

а звідкіля ці цифри а звідкіля ці цифри

Я зустрічаю, що кредитів більше як грантів:



"Міжнародні партнери можуть надати суттєву частину фінансування у вигляді грантів. У 2022 році з 35 мільярдів доларів зовнішнього фінансування держбюджету майже 15 мільярдів або 42%, надійдуть у вигляді грантів. Тому показник держборгу понад 100% ВВП варто розглядати як граничний рівень", – вважає директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан. https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/692991/ Кошти, яких не вистачає, компенсують західні партнери. Частину вони надають у формі грантів (у вересні – 72,5 млрд грн), але переважно – кредитують. Як наслідок, Україна щомісяця збільшує борг на десятки мільярдів гривень. Судячи з проєкту державного бюджету, у 2023 році така тенденція триватиме."Міжнародні партнери можуть надати суттєву частину фінансування у вигляді грантів. У 2022 році з 35 мільярдів доларів зовнішнього фінансування держбюджету майже 15 мільярдів або 42%, надійдуть у вигляді грантів. Тому показник держборгу понад 100% ВВП варто розглядати як граничний рівень", – вважає директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан. Я зустрічаю, що кредитів більше як грантів:

соль в том что после войны кредиты прекратятся. чем оплачивать - экономика в дефолте, если кто забыл. даже насчет грантов сомневаюсь - см "план Маршала" - это были товарные кредиты (консервы и строй материалы), а не тупое вливание кеша местным дельцам.репарации - думаю да, растянут лет на 50. рашку дожмут и там тоже будет гиперок, а может и парад суверенитетов.перед укр обществом станет диллема, по сложности как в 1991г. Либо распрощаться с совком, вычеркнуть все бесплатности из конституции, где битый везет небитого, перестать уничтожать производительный класс ради пенсионеров и бюджетных нахлебников. радикально сократить налоги, чинуш и государство в экономике. и тяжело работать, пока не достигнем утраченых 40% ввп. это 10 лет роста по 4%, если шо.ну или разьехаться по европам, а тут хай выращивают рапс и платят налоги ТАМ.о курсе говорить не приходится. не будет западный налогоплательщик спасать гривну, ваши конвертационные депо, пирамиду овдп, и схематозы вороватых паяцев.