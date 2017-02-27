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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10148101491015010151>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 51
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
6%
3
40,00-40,50
31%
16
40,50-41,00
22%
11
41,00-41,50
4%
2
41,50-42,00
10%
5
42,00-42,50
6%
3
42,50-43,00
4%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
1
Більше 45,00
8%
4
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 16:55

  Ой+ написав:Якщо позичальники хочуть щось отримати назад, то мусять заморожені рашистські гроші нам на репарації і тоді в них буде шанс.

Боржник каже що робити позичкодавцю. Це в нашому дусі. Ви за них не переймайтесь. Краще скирдуйте грошенята, щоб потім не дуже галасно волати "обкрадають, ми - народ, ці гроші не брали".
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:46

Стратегія УСПІХУ!© )))

  Игорь написав:Краще скирдуйте грошенята, щоб потім не дуже галасно волати

Отож!

Тому, на тематичній гілці "Клуб 100К", багато хто обдумує - заходити на депо на друге коло/не заходити? Вкладати 30% заощаджень, чи 50%?

А я - вірю в нашу перемогу/вірю в ЗСУ(мені тут з середини трошки видніше ;) ) - тому, залишаю дружині з діточками щомісяця 15-20К(+ вона ще зарплату отримує +/-8К) - а все решта, дружина(по моїх вказівках що/куди/і як) - пакує на конвертдепо + заходить туди ж і "на друге коло"👍

Ну, і для "невеличкої страхівки/подушки безпеки" дружина має 1Кдол.

Отак і живемо :)

Все буде добре!
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:35

  чик написав:и взагали, до лета без тепла и света с войной дотянут не все, а только умеющие заглянуть в будущее аки кличко :mrgreen:


Если света нет-нужно идти туда,где свет есть :lol: Из той же "Кличковской" оперы
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 20:31

  osafly написав:
  чик написав:и взагали, до лета без тепла и света с войной дотянут не все, а только умеющие заглянуть в будущее аки кличко :mrgreen:


Если света нет-нужно идти туда,где свет есть :lol: Из той же "Кличковской" оперы


Держприкордонслужба тихенько посміюється голосно регоче з ваших слів.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:59

  Ой+ написав:
  greenozon написав:
  Shaman написав:. станом на вересень - гранти на 343 млрд, кредити - 269 ярдів грн.

а звідкіля ці цифри

Я зустрічаю, що кредитів більше як грантів:
Кошти, яких не вистачає, компенсують західні партнери. Частину вони надають у формі грантів (у вересні – 72,5 млрд грн), але переважно – кредитують. Як наслідок, Україна щомісяця збільшує борг на десятки мільярдів гривень. Судячи з проєкту державного бюджету, у 2023 році така тенденція триватиме.
"Міжнародні партнери можуть надати суттєву частину фінансування у вигляді грантів. У 2022 році з 35 мільярдів доларів зовнішнього фінансування держбюджету майже 15 мільярдів або 42%, надійдуть у вигляді грантів. Тому показник держборгу понад 100% ВВП варто розглядати як граничний рівень", – вважає директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан. https://www.epravda.com.ua/publications ... 25/692991/


соль в том что после войны кредиты прекратятся. чем оплачивать - экономика в дефолте, если кто забыл. даже насчет грантов сомневаюсь - см "план Маршала" - это были товарные кредиты (консервы и строй материалы), а не тупое вливание кеша местным дельцам.

репарации - думаю да, растянут лет на 50. рашку дожмут и там тоже будет гиперок, а может и парад суверенитетов.

перед укр обществом станет диллема, по сложности как в 1991г. Либо распрощаться с совком, вычеркнуть все бесплатности из конституции, где битый везет небитого, перестать уничтожать производительный класс ради пенсионеров и бюджетных нахлебников. радикально сократить налоги, чинуш и государство в экономике. и тяжело работать, пока не достигнем утраченых 40% ввп. это 10 лет роста по 4%, если шо.

ну или разьехаться по европам, а тут хай выращивают рапс и платят налоги ТАМ.

о курсе говорить не приходится. не будет западный налогоплательщик спасать гривну, ваши конвертационные депо, пирамиду овдп, и схематозы вороватых паяцев.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:56

  Moneta написав:радикально сократить налоги, чинуш и государство в экономике. и тяжело работать, пока не достигнем утраченых 40% ввп. это 10 лет роста по 4%, если шо.

Про скорочення чинуш чую вже 20+ років. За цей час їх кількість і апетити значно зросли ))
єслі шо 40% треба відновлювати 14 років по 4%, а 40 це ще не факт що дно.
vkstsk
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 04:03

  Moneta написав:пока не достигнем утраченых 40% ввп. это 10 лет роста по 4%, если шо.

Если шо, то таки нет. 4% же от базы 0.6. 0.6 помножить на 1.04 в десятой степени: 0.888. Т.е. из 40% от значения перед падением восстановлено будет неполных 29%.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 06:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:Боржник каже що робити позичкодавцю. Це в нашому дусі. Ви за них не переймайтесь. Краще скирдуйте грошенята, щоб потім не дуже галасно волати "обкрадають, ми - народ, ці гроші не брали".

Дякую, що так "галасно" перейнялись, що мені робити. Це точно "в нашому дусі".
Якщо би пересічний громадянин платив би податків хоча би меншу частину того, що платиться в середньому членом моєї сім'ї, то боргів у держави би точно не було. А ще якщо врахувати добровільні пожертви в такій же пропорції, то просто ще подвоїли би цю суму.
Але цього не було, нема і не буде. Тому і є розуміння, що кредити можуть або простити, або вирішувати якось питання через голову. А тут ще і росту хочуть.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 06:46

  Ой+ написав:Якщо би пересічний громадянин платив би податків хоча би меншу частину того, що платиться в середньому членом моєї сім'ї, то боргів у держави би точно не було.

Вау! Неужели это больше, чем платит средний гражданин США? Или долг в 130% ВВП - это несущественная мелочь? Тогда у Украины тоже долга ещё нет :P
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:17

Запорожье на 12:00
40,20/40,30
41,50/41,80
edvardd
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