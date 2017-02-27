Додано: Пон 05 гру, 2022 13:20

На пошедшей неделе при плановом проведении тендера был выдан рефинанс весьма скромного объема. Возврат был объемнее. В начале недели также вернули немало.

В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу нового на 2.388 млрд. грн. (неделей ранее 5.287 млрд. грн.). Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 20.781 млрд. грн. (неделей ранее 14.828 млрд. грн.)



На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 370 млрд.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 23.169 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 5.115 млрд. грн).



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 238.865 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 423.471 млрд. грн. (неделей ранее 408.474 млрд. грн.)



Расходы казначейства превысили доходы на 5.485 млрд. грн. (неделей ранее 59.975 млрд. грн.) Как обычно, после недели крупных расходов последовала неделя скромных. Два дня даже был чистый доход.



За неделю было обналичено 7.768 млрд. грн. (неделей ранее 2.706 млрд. грн.) Сумма выходит за пределы обычных, но ничего удивительного в этом нет - при проблемах с электричеством естественно запасаться наличкой.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 6,60;

Продал – 569,32.

Интервенции больше средних, но не рекордные.



Результаты недели весьма противоречивы. Низкие расходы казначейства и уменьшение навеса бесполезной гривны в банках радуют, а объемы валютных интервенций не очень.