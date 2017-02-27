Ситуація на валютному ринку в Україні загалом все більше дає підстав для тривог щодо його перспектив. У ЄС ніяк не можуть погодити рішення про виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги у наступному році, що може стати серйозною проблемою у майбутньому. Економіка нашої країни, як і стабільність гривні, критично залежать від зовнішніх позик. "Сьогодні на міжбанку ми бачимо профіцит інвалюти. З початку війни у нас це не такі часті ситуації, коли клієнти банків продають більше валюти, ніж купують. Загалом експортери продають в Україні більше інвалюти, ніж купують імпортери", – зауважив Григорій Кукуруза https://delo.ua/finance/rizik-proletiti ... ya-407717/
moveton написав:Вау! Неужели это больше, чем платит средний гражданин США? Или долг в 130% ВВП - это несущественная мелочь? Тогда у Украины тоже долга ещё нет
Не знаю точно скільки платить пересічний громадянин США і якщо у відношенні до бюджету чи ВВП кожної з країн, то точно більше. В абсолютному вимірі потрібно точні цифри. Борг США це в першу чергу борг держави (вісіх громадян) конкретним громадянам США. У нас же зовнішні позики перевищують внутрішні.
Здравствуйте . Всяческих Благ и Успехов всем . Здоровья и Удачи . Приехали , Привезли , Обработали ..... Поспал немного .... На улице не был . Рад читать оптимистов . Рад читать пессимистов . Эдик - Магара 40.50. По диогонали(за винами мира ) 40.35 Тихо очень . Зряплаты не дали пока , впрочем еще и не 6 число ... Быть Добру
На пошедшей неделе при плановом проведении тендера был выдан рефинанс весьма скромного объема. Возврат был объемнее. В начале недели также вернули немало. В итоге возврат тендерного рефинанса превысил выдачу нового на 2.388 млрд. грн. (неделей ранее 5.287 млрд. грн.). Суточный рефинанс на протяжении недели не выдавался.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 20.781 млрд. грн. (неделей ранее 14.828 млрд. грн.)
На прошедшей неделе НБУ военные облигации не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 370 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 23.169 млрд. грн, (неделей ранее эмиссия 5.115 млрд. грн).
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 238.865 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 423.471 млрд. грн. (неделей ранее 408.474 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 5.485 млрд. грн. (неделей ранее 59.975 млрд. грн.) Как обычно, после недели крупных расходов последовала неделя скромных. Два дня даже был чистый доход.
За неделю было обналичено 7.768 млрд. грн. (неделей ранее 2.706 млрд. грн.) Сумма выходит за пределы обычных, но ничего удивительного в этом нет - при проблемах с электричеством естественно запасаться наличкой.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 6,60; Продал – 569,32. Интервенции больше средних, но не рекордные.
Результаты недели весьма противоречивы. Низкие расходы казначейства и уменьшение навеса бесполезной гривны в банках радуют, а объемы валютных интервенций не очень.
Востаннє редагувалось Сибарит в Пон 05 гру, 2022 13:42, всього редагувалось 2 разів.
холява написав:Здравствуйте . Всяческих Благ и Успехов всем . Здоровья и Удачи . Приехали , Привезли , Обработали ..... Поспал немного .... На улице не был . Рад читать оптимистов . Рад читать пессимистов . Эдик - Магара 40.50. По диогонали(за винами мира ) 40.35 Тихо очень . Зряплаты не дали пока , впрочем еще и не 6 число ... Быть Добру
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............05.12.2022...........06.12.2022 дата розрахунку............02.12.2022............05.12.2022 Євро...............................38,5396.................38,7353...+0.51% Долар США....................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0593 (вчера 1.0539)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.20 (вчера 104.48) Ночью в очередной раз обновили минимум полугодия. Сейчас не далеко от него ушли.