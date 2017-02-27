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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10149101501015110152

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 59
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
8%
5
40,00-40,50
29%
17
40,50-41,00
19%
11
41,00-41,50
7%
4
41,50-42,00
8%
5
42,00-42,50
7%
4
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
1
Більше 45,00
10%
6
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:13

  Успіх написав:А я...залишаю дружині з діточками щомісяця 15-20К(+ вона ще зарплату отримує +/-8К) - а все решта, дружина(по моїх вказівках що/куди/і як) - пакує на конвертдепо

Ой вєй... І ці люди вчили нас життю, що кинуть з соціяльний доляром. І капелюха обіцяли з'їсти, бо будуть проблеми з віддачею долярів...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:57

  alex lem написав:
  Успіх написав:А я...залишаю дружині з діточками щомісяця 15-20К(+ вона ще зарплату отримує +/-8К) - а все решта, дружина(по моїх вказівках що/куди/і як) - пакує на конвертдепо

Ой вєй... І ці люди вчили нас життю, що кинуть з соціяльний доляром. І капелюха обіцяли з'їсти, бо будуть проблеми з віддачею долярів...

может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Все равно в валюте будет больше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:40

  edvardd написав:может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...

А яке це має значення?
Сьогодні здаєш $2500, кладеш на депо $2700, маєш дві сотні прибутку.
А який там курс буде в березні - кого це зараз цікавить.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 10149101501015110152
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