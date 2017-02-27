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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 гру, 2022 19:13
Успіх написав:
А я...залишаю дружині з діточками щомісяця 15-20К(+ вона ще зарплату отримує +/-8К) - а все решта, дружина(по моїх вказівках що/куди/і як) - пакує на конвертдепо
Ой вєй... І ці люди вчили нас життю, що кинуть з соціяльний доляром. І капелюха обіцяли з'їсти, бо будуть проблеми з віддачею долярів...
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alex lem
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Додано: Пон 05 гру, 2022 19:57
alex lem написав: Успіх написав:
А я...залишаю дружині з діточками щомісяця 15-20К(+ вона ще зарплату отримує +/-8К) - а все решта, дружина(по моїх вказівках що/куди/і як) - пакує на конвертдепо
Ой вєй... І ці люди вчили нас життю, що кинуть з соціяльний доляром. І капелюха обіцяли з'їсти, бо будуть проблеми з віддачею долярів...
может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...
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edvardd
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Додано: Пон 05 гру, 2022 20:38
Все равно в валюте будет больше
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Додано: Пон 05 гру, 2022 20:40
edvardd написав:
может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...
А яке це має значення?
Сьогодні здаєш $2500, кладеш на депо $2700, маєш дві сотні прибутку.
А який там курс буде в березні - кого це зараз цікавить.
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