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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10149101501015110152

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 63
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
8%
5
40,00-40,50
27%
17
40,50-41,00
19%
12
41,00-41,50
8%
5
41,50-42,00
10%
6
42,00-42,50
6%
4
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
1
Більше 45,00
11%
7
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:13

  Успіх написав:А я...залишаю дружині з діточками щомісяця 15-20К(+ вона ще зарплату отримує +/-8К) - а все решта, дружина(по моїх вказівках що/куди/і як) - пакує на конвертдепо

Ой вєй... І ці люди вчили нас життю, що кинуть з соціяльний доляром. І капелюха обіцяли з'їсти, бо будуть проблеми з віддачею долярів...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:57

  alex lem написав:
  Успіх написав:А я...залишаю дружині з діточками щомісяця 15-20К(+ вона ще зарплату отримує +/-8К) - а все решта, дружина(по моїх вказівках що/куди/і як) - пакує на конвертдепо

Ой вєй... І ці люди вчили нас життю, що кинуть з соціяльний доляром. І капелюха обіцяли з'їсти, бо будуть проблеми з віддачею долярів...

может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Все равно в валюте будет больше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:40

  edvardd написав:может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...

А яке це має значення?
Сьогодні здаєш $2500, кладеш на депо $2700, маєш дві сотні прибутку.
А який там курс буде в березні - кого це зараз цікавить.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:03

  Ой+ написав:
Ситуація на валютному ринку в Україні загалом все більше дає підстав для тривог щодо його перспектив. У ЄС ніяк не можуть погодити рішення про виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги у наступному році, що може стати серйозною проблемою у майбутньому. Економіка нашої країни, як і стабільність гривні, критично залежать від зовнішніх позик.
"Сьогодні на міжбанку ми бачимо профіцит інвалюти. З початку війни у нас це не такі часті ситуації, коли клієнти банків продають більше валюти, ніж купують. Загалом експортери продають в Україні більше інвалюти, ніж купують імпортери", – зауважив Григорій Кукуруза https://delo.ua/finance/rizik-proletiti ... ya-407717/

  moveton написав:Вау! Неужели это больше, чем платит средний гражданин США? Или долг в 130% ВВП - это несущественная мелочь? Тогда у Украины тоже долга ещё нет

Не знаю точно скільки платить пересічний громадянин США і якщо у відношенні до бюджету чи ВВП кожної з країн, то точно більше. В абсолютному вимірі потрібно точні цифри.
Борг США це в першу чергу борг держави (вісіх громадян) конкретним громадянам США. У нас же зовнішні позики перевищують внутрішні.

Ті хто пальцем показують на держ борг США, чомусь не показують пальцем на те, що США також провідний світовий кредитор.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:29

  sergey_sryvkin написав:
  edvardd написав:может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...

А яке це має значення?
Сьогодні здаєш $2500, кладеш на депо $2700, маєш дві сотні прибутку.
А який там курс буде в березні - кого це зараз цікавить.

Не завжди, може бути і $2680, або $2670, а може і ще менше.
$2700, я так розумію, Глобус?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 00:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зараз гривня прибита до долара, він у світі просів.
На цбому фоні евро вверх.
Як хто думає до якого рівня? Чи очікувати найближічим часом знову роста долара?
hlud
 
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