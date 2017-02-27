Ситуація на валютному ринку в Україні загалом все більше дає підстав для тривог щодо його перспектив. У ЄС ніяк не можуть погодити рішення про виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги у наступному році, що може стати серйозною проблемою у майбутньому. Економіка нашої країни, як і стабільність гривні, критично залежать від зовнішніх позик. "Сьогодні на міжбанку ми бачимо профіцит інвалюти. З початку війни у нас це не такі часті ситуації, коли клієнти банків продають більше валюти, ніж купують. Загалом експортери продають в Україні більше інвалюти, ніж купують імпортери", – зауважив Григорій Кукуруза https://delo.ua/finance/rizik-proletiti ... ya-407717/
moveton написав:Вау! Неужели это больше, чем платит средний гражданин США? Или долг в 130% ВВП - это несущественная мелочь? Тогда у Украины тоже долга ещё нет
Не знаю точно скільки платить пересічний громадянин США і якщо у відношенні до бюджету чи ВВП кожної з країн, то точно більше. В абсолютному вимірі потрібно точні цифри. Борг США це в першу чергу борг держави (вісіх громадян) конкретним громадянам США. У нас же зовнішні позики перевищують внутрішні.
Ті хто пальцем показують на держ борг США, чомусь не показують пальцем на те, що США також провідний світовий кредитор.