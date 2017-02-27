Ситуація на валютному ринку в Україні загалом все більше дає підстав для тривог щодо його перспектив. У ЄС ніяк не можуть погодити рішення про виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги у наступному році, що може стати серйозною проблемою у майбутньому. Економіка нашої країни, як і стабільність гривні, критично залежать від зовнішніх позик. "Сьогодні на міжбанку ми бачимо профіцит інвалюти. З початку війни у нас це не такі часті ситуації, коли клієнти банків продають більше валюти, ніж купують. Загалом експортери продають в Україні більше інвалюти, ніж купують імпортери", – зауважив Григорій Кукуруза https://delo.ua/finance/rizik-proletiti ... ya-407717/
moveton написав:Вау! Неужели это больше, чем платит средний гражданин США? Или долг в 130% ВВП - это несущественная мелочь? Тогда у Украины тоже долга ещё нет
Не знаю точно скільки платить пересічний громадянин США і якщо у відношенні до бюджету чи ВВП кожної з країн, то точно більше. В абсолютному вимірі потрібно точні цифри. Борг США це в першу чергу борг держави (вісіх громадян) конкретним громадянам США. У нас же зовнішні позики перевищують внутрішні.
Ті хто пальцем показують на держ борг США, чомусь не показують пальцем на те, що США також провідний світовий кредитор.
Andrey2512 написав:Я уже ничему не удивлюсь. У нас даже в блэкауты курс доллара падает )
Ждём доллар по 30 к марту?)
І на це є пояснення:
У разі блекауту в Україні на початку грудня можливе зниження готівкового курсу долара та зміцнення гривні до 39,5-40 грн/дол. Це пов'язано з тим, що в умовах невизначеності з енергопостачанням громадяни віддають перевагу запасу готівкової гривні. Якщо ж тривалого блекауту не буде, готівковий курс залишається в межах 40-41 грн/дол. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL надав директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко. https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... ankira.htm
При блекауті навіть частковому впадуть заробітки і більшості буде не до закупівель папірців.
Andrey2512 написав:Я уже ничему не удивлюсь. У нас даже в блэкауты курс доллара падает )
Ждём доллар по 30 к марту?)
І на це є пояснення:
У разі блекауту в Україні на початку грудня можливе зниження готівкового курсу долара та зміцнення гривні до 39,5-40 грн/дол. Це пов'язано з тим, що в умовах невизначеності з енергопостачанням громадяни віддають перевагу запасу готівкової гривні. Якщо ж тривалого блекауту не буде, готівковий курс залишається в межах 40-41 грн/дол. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL надав директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко. https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... ankira.htm
При блекауті навіть частковому впадуть заробітки і більшості буде не до закупівель папірців.
Експертність вражає, якщо всі перейдуть жити в землянки і займуться натуральним господарством - гривня буде укріплюватись?