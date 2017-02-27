|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 гру, 2022 11:25
Ой+ написав:
При блекауті
Цінність готівкової гривні зросте. Курс знизиться
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8103
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 806 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 гру, 2022 11:34
Andrey2512 написав: edvardd написав:
может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...
Я уже ничему не удивлюсь. У нас даже в блэкауты курс доллара падает )
Ждём доллар по 30 к марту?)
Тоді вже чекайте по 8 з копійками. На час як Яник тікав в РФ.
З чого б гривні укріплятися як еконімика помирає. Он в ящику зараз розказують що навіть хліб зпекти треба 6 годин. А як бути як можуть відключити в будь який час. І на викидку невипечене.
А генератори для такого виробництва дуже дорого коштують.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2407
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31696
|35274978
|
|
|1698
|12602084
|
|
|7975
|22873644
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|