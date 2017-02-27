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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10150101511015210153

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 65
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
8%
5
40,00-40,50
28%
18
40,50-41,00
18%
12
41,00-41,50
8%
5
41,50-42,00
9%
6
42,00-42,50
8%
5
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
1
Більше 45,00
11%
7
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 11:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:При блекауті


Цінність готівкової гривні зросте. Курс знизиться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 11:34

  Andrey2512 написав:
  edvardd написав:может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...


Я уже ничему не удивлюсь. У нас даже в блэкауты курс доллара падает )

Ждём доллар по 30 к марту?)

Тоді вже чекайте по 8 з копійками. На час як Яник тікав в РФ.
З чого б гривні укріплятися як еконімика помирає. Он в ящику зараз розказують що навіть хліб зпекти треба 6 годин. А як бути як можуть відключити в будь який час. І на викидку невипечене. :cry: А генератори для такого виробництва дуже дорого коштують.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:06

падаем
гривна укрепляется

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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:З чого б гривні укріплятися як економіка помирає


на часі паперові гроші в гривні зростають в ціні

причини відомі:
-проблеми з електрикою (більше половини відділень не мають генераторів)
-проблеми зі зв'язком
-під час повітряної тривоги відділення закривають (до 2х годин і більше)

-попит на валюту падає (олені вже відкупились по 43)
-40% населення втратили роботу
-80% населення мають зарплату меньше 15к (тобто не спроможні підтримувати
попит на валюту)
-свято наближається (витрати валюти обов'язково будуть )

Підсумки Чорної п'ятниці в Україні
За даними UPC, цьогоріч українці кількісно здійснили на 30% менше покупок під час Чорної п'ятниці, ніж торік. Крім того, витрачено було загалом на 10% менше грошей, ніж під час розпродажів у 2021 році. Водночас, попри зниження суми витрат, середній чек українців у цей період зріс на 28% – до 839 гривень за покупку.

Зазначається, що оплати у торгових точках та магазинах відносно дня розпродажу у 2021 році цьогоріч зменшились як у кількісному, так і в обіговому вимірах – на 36% та 24% відповідно. При цьому, сума середнього чеку склала 335 гривень, що на 19% більше за минулорічний показник.


https://24tv.ua/business/chorna-pyatnit ... i_n2210442


економіка помирає
недочекаєтесь
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Усіх захисників і працівників тилу з найголовнішим днем АРМІЇ!
Здоров'я, успіхів, терпіння і гарних командирів!

По курсу, готуємось пробивати вниз 40.
Приємна несподіванка...
somilitark
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