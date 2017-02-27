edvardd написав:может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...
Я уже ничему не удивлюсь. У нас даже в блэкауты курс доллара падает )
Ждём доллар по 30 к марту?)
Тоді вже чекайте по 8 з копійками. На час як Яник тікав в РФ. З чого б гривні укріплятися як еконімика помирає. Он в ящику зараз розказують що навіть хліб зпекти треба 6 годин. А як бути як можуть відключити в будь який час. І на викидку невипечене. А генератори для такого виробництва дуже дорого коштують.
alex lem написав:З чого б гривні укріплятися як економіка помирає
на часі паперові гроші в гривні зростають в ціні
причини відомі: -проблеми з електрикою (більше половини відділень не мають генераторів) -проблеми зі зв'язком -під час повітряної тривоги відділення закривають (до 2х годин і більше)
-попит на валюту падає (олені вже відкупились по 43) -40% населення втратили роботу -80% населення мають зарплату меньше 15к (тобто не спроможні підтримувати попит на валюту) -свято наближається (витрати валюти обов'язково будуть )
Підсумки Чорної п'ятниці в Україні За даними UPC, цьогоріч українці кількісно здійснили на 30% менше покупок під час Чорної п'ятниці, ніж торік. Крім того, витрачено було загалом на 10% менше грошей, ніж під час розпродажів у 2021 році. Водночас, попри зниження суми витрат, середній чек українців у цей період зріс на 28% – до 839 гривень за покупку.
Зазначається, що оплати у торгових точках та магазинах відносно дня розпродажу у 2021 році цьогоріч зменшились як у кількісному, так і в обіговому вимірах – на 36% та 24% відповідно. При цьому, сума середнього чеку склала 335 гривень, що на 19% більше за минулорічний показник.