RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10151101521015310154>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
8%
5
40,00-40,50
29%
19
40,50-41,00
18%
12
41,00-41,50
8%
5
41,50-42,00
9%
6
42,00-42,50
8%
5
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
1
Більше 45,00
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 11:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:При блекауті


Цінність готівкової гривні зросте. Курс знизиться
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8104
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 11:34

  Andrey2512 написав:
  edvardd написав:может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...


Я уже ничему не удивлюсь. У нас даже в блэкауты курс доллара падает )

Ждём доллар по 30 к марту?)

Тоді вже чекайте по 8 з копійками. На час як Яник тікав в РФ.
З чого б гривні укріплятися як еконімика помирає. Он в ящику зараз розказують що навіть хліб зпекти треба 6 годин. А як бути як можуть відключити в будь який час. І на викидку невипечене. :cry: А генератори для такого виробництва дуже дорого коштують.
alex lem
 
Повідомлень: 2408
З нами з: 25.12.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:06

падаем
гривна укрепляется

40,05/40,17
prodigy
 
Повідомлень: 8907
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3137 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:З чого б гривні укріплятися як економіка помирає


на часі паперові гроші в гривні зростають в ціні

причини відомі:
-проблеми з електрикою (більше половини відділень не мають генераторів)
-проблеми зі зв'язком
-під час повітряної тривоги відділення закривають (до 2х годин і більше)

-попит на валюту падає (олені вже відкупились по 43)
-40% населення втратили роботу
-80% населення мають зарплату меньше 15к (тобто не спроможні підтримувати
попит на валюту)
-свято наближається (витрати валюти обов'язково будуть )

Підсумки Чорної п'ятниці в Україні
За даними UPC, цьогоріч українці кількісно здійснили на 30% менше покупок під час Чорної п'ятниці, ніж торік. Крім того, витрачено було загалом на 10% менше грошей, ніж під час розпродажів у 2021 році. Водночас, попри зниження суми витрат, середній чек українців у цей період зріс на 28% – до 839 гривень за покупку.

Зазначається, що оплати у торгових точках та магазинах відносно дня розпродажу у 2021 році цьогоріч зменшились як у кількісному, так і в обіговому вимірах – на 36% та 24% відповідно. При цьому, сума середнього чеку склала 335 гривень, що на 19% більше за минулорічний показник.


https://24tv.ua/business/chorna-pyatnit ... i_n2210442


економіка помирає
недочекаєтесь
prodigy
 
Повідомлень: 8907
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3137 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Усіх захисників і працівників тилу з найголовнішим днем АРМІЇ!
Здоров'я, успіхів, терпіння і гарних командирів!

По курсу, готуємось пробивати вниз 40.
Приємна несподіванка...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12494
З нами з: 30.12.09
Подякував: 574 раз.
Подякували: 3508 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:46

Запорожье на 13:00 по городу
40,10/40,20
41,30/41,20
именно так как написано...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8123
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 14:15

edvardd Ще вічний потік не влаштували?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 29.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:23

  Дюрі-бачі написав:edvardd Ще вічний потік не влаштували?


не, но может кто то...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8123
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:36

Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро допомоги в 2023 році
https://zaxid.net/news/
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11110
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:50

А "подарунок" на день ЗСУ - не забарився...

  холява написав:Быть Добру
  somilitark написав:Приємна несподіванка...
  prodigy написав:свято наближається

100%!
Мене з Х області відправляють на Схід...

Плять, навіть не знаю, як мені тут ще жартувати вдається... - настрій паршивий...

Думав з Х області з-часом піду на Крим... - а тут - на тобі... :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4143
З нами з: 18.03.21
Подякував: 169 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 10151101521015310154>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3168, 3169, 3170
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31696 35275205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2022 09:27
greenozon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12602119
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22873667
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.