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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 гру, 2022 16:28
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ScaryBee
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Додано: Вів 06 гру, 2022 16:30
alex lem написав: Andrey2512 написав: edvardd написав:
может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...
Я уже ничему не удивлюсь. У нас даже в блэкауты курс доллара падает )
Ждём доллар по 30 к марту?)
Тоді вже чекайте по 8 з копійками. На час як Яник тікав в РФ.
З чого б гривні укріплятися як еконімика помирає. Он в ящику зараз розказують що навіть хліб зпекти треба 6 годин
. А як бути як можуть відключити в будь який час. І на викидку невипечене.
А генератори для такого виробництва дуже дорого коштують.
то хлібу не вимикають. А пірожні на генераторах.
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ScaryBee
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Додано: Вів 06 гру, 2022 16:37
BIGor написав:
Експертність вражає, якщо всі перейдуть жити в землянки і займуться натуральним господарством - гривня буде укріплюватись?
Цю дічь я й читав ...))) Економіки немає, гривня росте )))
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Andrey2512
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