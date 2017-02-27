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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10151101521015310154

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
8%
5
40,00-40,50
29%
19
40,50-41,00
18%
12
41,00-41,50
8%
5
41,50-42,00
9%
6
42,00-42,50
8%
5
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
1
Більше 45,00
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:28

  Ukrainian написав:Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро допомоги в 2023 році
https://zaxid.net/news/

а достовірні джерела є?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:30

  alex lem написав:
  Andrey2512 написав:
  edvardd написав:может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...


Я уже ничему не удивлюсь. У нас даже в блэкауты курс доллара падает )

Ждём доллар по 30 к марту?)

Тоді вже чекайте по 8 з копійками. На час як Яник тікав в РФ.
З чого б гривні укріплятися як еконімика помирає. Он в ящику зараз розказують що навіть хліб зпекти треба 6 годин. А як бути як можуть відключити в будь який час. І на викидку невипечене. :cry: А генератори для такого виробництва дуже дорого коштують.

то хлібу не вимикають. А пірожні на генераторах.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Експертність вражає, якщо всі перейдуть жити в землянки і займуться натуральним господарством - гривня буде укріплюватись?


Цю дічь я й читав ...))) Економіки немає, гривня росте )))
Andrey2512
 
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