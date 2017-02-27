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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10151101521015310154

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 66
Менше 38,00
2%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
8%
5
40,00-40,50
29%
19
40,50-41,00
18%
12
41,00-41,50
8%
5
41,50-42,00
9%
6
42,00-42,50
8%
5
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
1
Більше 45,00
11%
7
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:28

  Ukrainian написав:Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро допомоги в 2023 році
https://zaxid.net/news/

а достовірні джерела є?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:30

  alex lem написав:
  Andrey2512 написав:
  edvardd написав:может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...


Я уже ничему не удивлюсь. У нас даже в блэкауты курс доллара падает )

Ждём доллар по 30 к марту?)

Тоді вже чекайте по 8 з копійками. На час як Яник тікав в РФ.
З чого б гривні укріплятися як еконімика помирає. Он в ящику зараз розказують що навіть хліб зпекти треба 6 годин. А як бути як можуть відключити в будь який час. І на викидку невипечене. :cry: А генератори для такого виробництва дуже дорого коштують.

то хлібу не вимикають. А пірожні на генераторах.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:Експертність вражає, якщо всі перейдуть жити в землянки і займуться натуральним господарством - гривня буде укріплюватись?


Цю дічь я й читав ...))) Економіки немає, гривня росте )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:31

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............06.12.2022..........07.12.2022
дата розрахунку.............05.12.2022...........06.12.2022
Євро................................38,7353................38,4866...-0.64%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0524 (вчера 1.0593)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.01 (вчера 104.20)

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету
залучено 3 094 080 009,73 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.07.2023 - 210 дн. - 14% - 63 183 930,58 грн;
- до 22.11.2023 - 350 дн. - размещение не состоялось;
- до 03.07.2024 - 574 дн. - размещение не состоялось;
- до 15.06.2023 - 190 дн. - 3% - 54 726 864,44 евро;
- до 30.10.2024 - 693 дн. - 19.5% - 911 034 567,00 грн.
Результат средненький со склонностью к скромности.
Есть очень скромное повышение доходности по самым длинным бумагам, которое обеспечило вменяемую сумму, но без ажиотажа. Некоторый интерес наблюдался к бумагам в евро, но не такой, как при повышении ставки.
Интересная ситуация сложилась с 1.5-летними бумагами. Там была только 1 заявка, но на сумму, соизмеримую с общим объемом размещения. Доходность запрошена на уровне двухлеток в прошлом размещении. Заявка отклонена, что говорит о неготовности привлекать по любой цене.
По остальным выпускам были заявки с неоправданно большой доходностью на суммы, ради которых и торговаться не стоило. Я не знаю, кто и зачем такие заявки выставляет - заранее понятно, что тут вообще без шансов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:47

Ринок

Вітаю, панове! Мелітополь
Usd 48 49-51
Eur 47 49
Місцеві купляють валюту. Всі намагаються позбутися гривні. Чекаємо
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:48

Резерви НБУ станом на 01 грудня становить 27,9 млрд $.

За місяць зросли на +2,7 млрд. І зараз вони навіть більше ніж було до початку війни: 27,4 млрд $
https://t.me/yzheleznyak/3051
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 18:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Резерви НБУ виросли до 27,9 млрд $ станом на 1 грудня
+2,7 млрд $ за місяць. Це на 0,3 млрд $ більше ніж на початку війни.
Чекаємо 0,5 трлн грн!!! на коррахунках банків.
Нагадую, що % за тимчасове розміщення коштів банків у НБУ - це фактично емісія. Одна справа якщо це 23% від 100 млрд грн. І зовсім інша коли це в пятеро більше. Майже 2%/міс від 500 млрд - це 10 млрд грн прихованої емісії в місяць додатково до тих ОВДП які викуповує НБУ.
Шанований Сибарит можете вже зараз враховувати (приблизно) по 2 млрд грн на тиждень такої емісії у своїх звітах ліквідності.
Думаю після нового року НБУ потрібно буде щось із цим робити.
Realist
 
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