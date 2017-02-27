edvardd написав:может так статься, что к марту хороший ревал пойдёт, и деньги с тех депо будут равны курсу покупки...
Я уже ничему не удивлюсь. У нас даже в блэкауты курс доллара падает )
Ждём доллар по 30 к марту?)
Тоді вже чекайте по 8 з копійками. На час як Яник тікав в РФ. З чого б гривні укріплятися як еконімика помирає. Он в ящику зараз розказують що навіть хліб зпекти треба 6 годин. А як бути як можуть відключити в будь який час. І на викидку невипечене. А генератори для такого виробництва дуже дорого коштують.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............06.12.2022..........07.12.2022 дата розрахунку.............05.12.2022...........06.12.2022 Євро................................38,7353................38,4866...-0.64% Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0524 (вчера 1.0593)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.01 (вчера 104.20)
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 3 094 080 009,73 грн (за курсом НБУ). Из них: - до 05.07.2023 - 210 дн. - 14% - 63 183 930,58 грн; - до 22.11.2023 - 350 дн. - размещение не состоялось; - до 03.07.2024 - 574 дн. - размещение не состоялось; - до 15.06.2023 - 190 дн. - 3% - 54 726 864,44 евро; - до 30.10.2024 - 693 дн. - 19.5% - 911 034 567,00 грн. Результат средненький со склонностью к скромности. Есть очень скромное повышение доходности по самым длинным бумагам, которое обеспечило вменяемую сумму, но без ажиотажа. Некоторый интерес наблюдался к бумагам в евро, но не такой, как при повышении ставки. Интересная ситуация сложилась с 1.5-летними бумагами. Там была только 1 заявка, но на сумму, соизмеримую с общим объемом размещения. Доходность запрошена на уровне двухлеток в прошлом размещении. Заявка отклонена, что говорит о неготовности привлекать по любой цене. По остальным выпускам были заявки с неоправданно большой доходностью на суммы, ради которых и торговаться не стоило. Я не знаю, кто и зачем такие заявки выставляет - заранее понятно, что тут вообще без шансов.
Резерви НБУ виросли до 27,9 млрд $ станом на 1 грудня +2,7 млрд $ за місяць. Це на 0,3 млрд $ більше ніж на початку війни. Чекаємо 0,5 трлн грн!!! на коррахунках банків. Нагадую, що % за тимчасове розміщення коштів банків у НБУ - це фактично емісія. Одна справа якщо це 23% від 100 млрд грн. І зовсім інша коли це в пятеро більше. Майже 2%/міс від 500 млрд - це 10 млрд грн прихованої емісії в місяць додатково до тих ОВДП які викуповує НБУ. Шанований Сибарит можете вже зараз враховувати (приблизно) по 2 млрд грн на тиждень такої емісії у своїх звітах ліквідності. Думаю після нового року НБУ потрібно буде щось із цим робити.
Realist написав:Чекаємо 0,5 трлн грн!!! на коррахунках банків.
Позвольте, в очередной раз, напомнить, что валюта на счетах Минфина учитывается в резервах. НБУ в настоящее время проводит политику фиксированного курса, а не политику валютного совета, которая предполагает эмиссию местной валюты в зависимости от размера резервов. Динамика коррсчетов также очень опосредованно зависит от эмиссии, там есть и другие движения средств. Исходя из этого, нет ни малейшей возможности прогнозировать мгновенную ликвидность, исходя из размера резервов. Как, впрочем, и объемы эмиссии. Даже если НБУ и покупает валюту у правительства, о чем у нас нет никаких данных, объем выкупа даже теоретически не должен совпадать ни с объемами поступлений, ни с ростом резервов. Что же касается учета эмиссии за счет процентов по депосертификатам, я считаю корректным только упоминать о ее существовании, поскольку точных цифр в официальной статистике нет. Совмещать точные данные из статистики с поверхностными оценками - это значит дискредитировать все данные. Даже если обсчитывать каждый день объемы сертификатов и рефинанса, проценты по которому являются изъятием из оборота, а это мартышкин труд, данные все равно окажутся приблизительными, поскольку при начислении процентов бывают нюансы, которые мне не известны. Пусть пока все остается, как есть.