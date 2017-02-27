Додано: Вів 06 гру, 2022 19:22

Realist написав: Чекаємо 0,5 трлн грн!!! на коррахунках банків. Чекаємо 0,5 трлн грн!!! на коррахунках банків.

Позвольте, в очередной раз, напомнить, что валюта на счетах Минфина учитывается в резервах. НБУ в настоящее время проводит политику фиксированного курса, а не политику валютного совета, которая предполагает эмиссию местной валюты в зависимости от размера резервов. Динамика коррсчетов также очень опосредованно зависит от эмиссии, там есть и другие движения средств. Исходя из этого, нет ни малейшей возможности прогнозировать мгновенную ликвидность, исходя из размера резервов. Как, впрочем, и объемы эмиссии. Даже если НБУ и покупает валюту у правительства, о чем у нас нет никаких данных, объем выкупа даже теоретически не должен совпадать ни с объемами поступлений, ни с ростом резервов.Что же касается учета эмиссии за счет процентов по депосертификатам, я считаю корректным только упоминать о ее существовании, поскольку точных цифр в официальной статистике нет. Совмещать точные данные из статистики с поверхностными оценками - это значит дискредитировать все данные. Даже если обсчитывать каждый день объемы сертификатов и рефинанса, проценты по которому являются изъятием из оборота, а это мартышкин труд, данные все равно окажутся приблизительными, поскольку при начислении процентов бывают нюансы, которые мне не известны. Пусть пока все остается, как есть.