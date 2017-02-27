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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:02
antey1969 написав:
Гривна сегодня традиционно укрепилась.
С чем всех и поздравляю.
На копейки укрепилась, а шума от тебя, шума ... как будто в 2 раза укрепилась
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pesikot
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:10
вони давно прогнулися під пуйла або своя сорочка ближче до тіла.
це недобре. на курс иоже вплинути. не так буде гривня рости
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Yuri_61
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:24
pesikot написав: antey1969 написав:
Гривна сегодня традиционно укрепилась.
С чем всех и поздравляю.
На копейки укрепилась, а шума от тебя, шума ... как будто в 2 раза укрепилась
Не делай волны
Ботоферма Порошенко против укрепления гривны?
Однако...
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antey1969
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