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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10152101531015410155

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 70
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
7%
5
40,00-40,50
29%
20
40,50-41,00
19%
13
41,00-41,50
9%
6
41,50-42,00
9%
6
42,00-42,50
9%
6
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 20:02

  antey1969 написав:Гривна сегодня традиционно укрепилась.
С чем всех и поздравляю.

На копейки укрепилась, а шума от тебя, шума ... как будто в 2 раза укрепилась
Не делай волны
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 20:10

  Ukrainian написав:Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро допомоги в 2023 році
https://zaxid.net/news/


вони давно прогнулися під пуйла або своя сорочка ближче до тіла.
це недобре. на курс иоже вплинути. не так буде гривня рости
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 20:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:100%!
Мене з Х області відправляють на Схід...


Ну, Долярчик, удачи !
Мы на этой неделе тоже куда-то двигаемся, пока не довели куда.

PS сегодня к празднику полностью пришли все выплаты за ноябрь с премиями и тд.
Причем та часть, что без премии, увеличилась на 25 процентов, может стаж наконец посчитали. Я себя считал сугубо гражданской персоной, но начфин меня порадовал, что у меня уже почти шесть лет воинского стажа, посчитали университет с военной кафедрой за 2.5 года стажа.

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freeze
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