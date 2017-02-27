На копейки укрепилась, а шума от тебя, шума ... как будто в 2 раза укрепилась
Не делай волны
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:02
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:10
вони давно прогнулися під пуйла або своя сорочка ближче до тіла.
це недобре. на курс иоже вплинути. не так буде гривня рости
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну, Долярчик, удачи !
Мы на этой неделе тоже куда-то двигаемся, пока не довели куда.
PS сегодня к празднику полностью пришли все выплаты за ноябрь с премиями и тд.
Причем та часть, что без премии, увеличилась на 25 процентов, может стаж наконец посчитали. Я себя считал сугубо гражданской персоной, но начфин меня порадовал, что у меня уже почти шесть лет воинского стажа, посчитали университет с военной кафедрой за 2.5 года стажа.
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