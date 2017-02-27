Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 гру, 2022 20:02
antey1969 написав:
Гривна сегодня традиционно укрепилась.
С чем всех и поздравляю.
На копейки укрепилась, а шума от тебя, шума ... как будто в 2 раза укрепилась
Не делай волны
pesikot
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:10
вони давно прогнулися під пуйла або своя сорочка ближче до тіла.
це недобре. на курс иоже вплинути. не так буде гривня рости
Yuri_61
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:42
Успіх написав:100%! Мене з Х області відправляють на Схід...
Ну, Долярчик, удачи !
Мы на этой неделе тоже куда-то двигаемся, пока не довели куда.
PS сегодня к празднику полностью пришли все выплаты за ноябрь с премиями и тд.
Причем та часть, что без премии, увеличилась на 25 процентов, может стаж наконец посчитали. Я себя считал сугубо гражданской персоной, но начфин меня порадовал, что у меня уже почти шесть лет воинского стажа, посчитали университет с военной кафедрой за 2.5 года стажа.
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freeze
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Додано: Вів 06 гру, 2022 22:49
freeze написав:
Ну, Долярчик, удачи !
Тихенько зареготав чорт у кутку
- відправляючи Успіха на Схід...
freeze написав:
сегодня к празднику полностью пришли все выплаты за ноябрь с премиями и тд.
Причем та часть, что без премии, увеличилась на 25 процентов, может стаж наконец посчитали
На моменті(в бригаді/батареї Успіха) прийшла -
Зарплата - 0,000
Премія - 0,000
За стаж, відповідно, - 0,000
Успіх
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deus_igrok
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Додано: Сер 07 гру, 2022 10:59
💵І щодо платіжного балансу
За десять місяців 2022 року профіцит поточного рахунку становив +7.8 млрд $.
Але якщо прибрати реінвестований дохід та гранти від міжнародних партнерів дефіцит становив -1.9 млрд дол. $
https://t.me/yzheleznyak/3054
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Додано: Сер 07 гру, 2022 11:14
deus_igrok написав:
Львів. Центр
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Маржа завелика
Investor_K
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Додано: Сер 07 гру, 2022 11:41
Yuri_61 написав:
вони давно прогнулися під пуйла або своя сорочка ближче до тіла.
це недобре. на курс иоже вплинути. не так буде гривня рости
Та все одно дадуть - просто якось інакше це оформлять ...
Puente
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