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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 гру, 2022 12:10
Investor_K написав: deus_igrok написав:
Львів. Центр
39,20/40,10
41,10/42,10
Маржа завелика
Ха, велика маржа. Не Львів звичайно, мухосранськ ще недавно було 39 на 43 по доляру по обмінках. А реальний чорний обмін був 40,2 на 40,55
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