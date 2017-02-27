deus_igrok написав:Львів. Центр 39,20/40,10 41,10/42,10
Маржа завелика
Ха, велика маржа. Не Львів звичайно, мухосранськ ще недавно було 39 на 43 по доляру по обмінках на лоха. А реальний чорний обмін був 40,2 на 40,55 На зараз 39.95 на 40.15 (долярчик) PS з ранку мацали дно по 39.9 але мабуть дурних не так легко знайти. Спостерігаєм. ,,Улыбаемся и машем,, @ Пингвины Мадагаскара
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............07.12.2022..........08.12.2022 дата розрахунку.............06.12.2022...........07.12.2022 Євро................................38,4866................38,5232...+0.1% Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0535 (вчера 1.0524)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.12 (вчера 105.01) Динамика очень слабая.