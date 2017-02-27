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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10152101531015410155

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 76
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
8%
6
40,00-40,50
28%
21
40,50-41,00
18%
14
41,00-41,50
11%
8
41,50-42,00
8%
6
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 20:10

  Ukrainian написав:Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро допомоги в 2023 році
https://zaxid.net/news/


вони давно прогнулися під пуйла або своя сорочка ближче до тіла.
це недобре. на курс иоже вплинути. не так буде гривня рости
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 09:37

39,9-40,05
41,4-41,7
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 10:13

Запорожье
39,85/40,05
41,20/41,75
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 10:36

Львів. Центр
39,20/40,10
41,10/42,10
deus_igrok
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 10:59

💵І щодо платіжного балансу

За десять місяців 2022 року профіцит поточного рахунку становив +7.8 млрд $.

Але якщо прибрати реінвестований дохід та гранти від міжнародних партнерів дефіцит становив -1.9 млрд дол. $
https://t.me/yzheleznyak/3054
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 11:14

  deus_igrok написав:Львів. Центр
39,20/40,10
41,10/42,10


Маржа завелика
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 11:41

  Yuri_61 написав:
  Ukrainian написав:Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро допомоги в 2023 році
https://zaxid.net/news/


вони давно прогнулися під пуйла або своя сорочка ближче до тіла.
це недобре. на курс иоже вплинути. не так буде гривня рости

Та все одно дадуть - просто якось інакше це оформлять ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:10

  Investor_K написав:
  deus_igrok написав:Львів. Центр
39,20/40,10
41,10/42,10


Маржа завелика

Ха, велика маржа. Не Львів звичайно, мухосранськ ще недавно було 39 на 43 по доляру по обмінках на лоха. А реальний чорний обмін був 40,2 на 40,55
На зараз 39.95 на 40.15 (долярчик) PS з ранку мацали дно по 39.9 але мабуть дурних не так легко знайти. Спостерігаєм.
,,Улыбаемся и машем,, @ Пингвины Мадагаскара
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:44

  edvardd написав:Запорожье
39,85/40,05
41,20/41,75

40,00/40,20
41,55/41,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:48

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............07.12.2022..........08.12.2022
дата розрахунку.............06.12.2022...........07.12.2022
Євро................................38,4866................38,5232...+0.1%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0535 (вчера 1.0524)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.12 (вчера 105.01)
Динамика очень слабая.
Сибарит
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