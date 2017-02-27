striped написав:По идее НБУ сейчас выгодно отменить запрет на вывески обменок, чтобы нивелировать эту разницу и заодно начать по копеечке повышать курс под депозиты, чтобы выйти через пару месяцев на сбалансированный рыночный курс, под который потом уже открывать и безнал. Но где эти идеи, а где цели НБУ?
Это ваши идеи, одни из. А кого-то все и так устраивает. Крутильщики рано или поздно опустят курс ЧР. А МБ в последние 3 мес более менее сбалансирован, зачем что-то трогать? Предыдущее поднятие курса с 29 до 36 автоматически подняло курс чр с 36 до 40. К сбалансированности МБ также добавится повышение ставок по овгз, которое за последние 3 мес по прибыльности не уступают доллару. Побочный эффект разницы в курсах давит на теневую экономику, что тоже полезно.
Напевне оті кляті крутільщіки вже опустили курс нижче 40… Тепер до 39 будемо рухатися, правда в темноті!
❗️Україна може отримати $3 млрд із «афганського» фонду НАТО, - Politico (https://www.politico.com/amp/news/2022/ ... e-00072591). Йдеться про трастовий фонд, створений для підтримки та навчання Афганської Національної армії. Країни НАТО готові розглянути можливість перерозподілу частини з $3,4 млрд, і така ініціатива здебільшого не викликає суперечок.
edvardd написав:Евросоюз может выделить Украине 18 миллиардов евро в течении 2023 года
Как сообщают СМИ, глава Еврокомиссии предлагает ЕС выделять по 1,5 миллиарда евро каждый месяц. "Мы поручили министрам финансов разработать соответствующий механизм", — во время пресс-конференции заявила Урсула фон дер Ляйен.
Zebra написав:Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
А давайте…. Обмінки майже скрізь встановили генератори і продовжують працювати, та ще й ось в Телеграмі це відмічають і зазивають до себе… Ще про щось треба?! І у людей новий дуже високорентабельний бізнес намалювався з оцими всіма засобами генерації енергії, так що в кожній ситуації хтось вишукує для себе плюс, ну, а хтось отакі коменти як ви пише!
Visky написав:Завтра, думаю, буде невеличке зростання. А ви як думаєте? Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите
Не заходив на гілку - насолоджувався тишою вихідних, за курсом доглядав лише у телеграмі і то без якихось емоцій - на вихідних зараз курси свої, не ринкові як на мене. Більш того, зараз я бачу, що Приват стає/став маркетмейкером - кому треба гарний курс придбати соточку з зарплати - кращє до каси Привата постояти. А якщо моє припущення про Приват вірне, то треба чекати на більше вирівнювання курсів у обмінок та Привата. Як мінімум - щоб прийом обмінок був нижче, ніж продаж Привату. Тому треба дивитися за рухами Привату - можливо через ньго НБУ хоче показати ринку, що треба вийти на сакральний рівень 40? Такі мої думки на зараз.
Слушні думки у вас були, які наразі справдилися! Ми біля 40!
Realist написав:Резюме наслідки для курсу спрогнозувати не реально!
Блекаут не йде на користь економіці. Те що багато бізнесу вимушені не працювати в якісь години, це не сприяє. Зимою традиційно зростає використання електрики. Багато будинків на електроопаленні. Блекаути будуть тривати навіть з поточними пошкодженнями.
А ще НБУ спалює $500-$600 млн із ЗВР щотижня. За 2022 рік продано із ЗВР - $22 млрд. Без зовнішніх вливань, курс би вже був 89. 24 лютого 2023 року курс буде в районі 55.
До того ж Путін не продовжить зерновий коридор, ймовірність дуже висока.
На 2023 рік у бюджет закладено під 100 млрд на дороги - "наша песня хороша, начинай сначала".
Ти ж наче водій?! І такий брєд писати… І коридор зерновий продовжили… Правда поля залишилися у багатьох не обмолоченими і погано, що з соняшником, який фактично пропав, кукурудза, то ще потерпить…