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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10154101551015610157>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 79
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
8%
6
40,00-40,50
28%
22
40,50-41,00
18%
14
41,00-41,50
10%
8
41,50-42,00
9%
7
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:38

  Ромасик написав:
  striped написав:По идее НБУ сейчас выгодно отменить запрет на вывески обменок, чтобы нивелировать эту разницу и заодно начать по копеечке повышать курс под депозиты, чтобы выйти через пару месяцев на сбалансированный рыночный курс, под который потом уже открывать и безнал.
Но где эти идеи, а где цели НБУ?

Это ваши идеи, одни из. А кого-то все и так устраивает. Крутильщики рано или поздно опустят курс ЧР. А МБ в последние 3 мес более менее сбалансирован, зачем что-то трогать? Предыдущее поднятие курса с 29 до 36 автоматически подняло курс чр с 36 до 40. К сбалансированности МБ также добавится повышение ставок по овгз, которое за последние 3 мес по прибыльности не уступают доллару.
Побочный эффект разницы в курсах давит на теневую экономику, что тоже полезно.

Напевне оті кляті крутільщіки вже опустили курс нижче 40… Тепер до 39 будемо рухатися, правда в темноті!
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:53

  antey1969 написав:
  Alex2007 написав:Знатоки, смотрите чтоб через полгода официальный курс не стал (хоть на время) ниже 36.6 :lol:

Легко.
Если перевести всех на минималку при 50% безработице, то и до 20 за доллар можно дойти. Покупать валюту будет просто некому и не за что.

І навіть продавцям генераторів?!
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:53

❗️Україна може отримати $3 млрд із «афганського» фонду НАТО, - Politico (https://www.politico.com/amp/news/2022/ ... e-00072591).
Йдеться про трастовий фонд, створений для підтримки та навчання Афганської Національної армії.
Країни НАТО готові розглянути можливість перерозподілу частини з $3,4 млрд, і така ініціатива здебільшого не викликає суперечок.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:19

  striped написав:
  Visky написав:Завтра, думаю, буде невеличке зростання. А ви як думаєте? Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите


Не заходив на гілку - насолоджувався тишою вихідних, за курсом доглядав лише у телеграмі і то без якихось емоцій - на вихідних зараз курси свої, не ринкові як на мене. Більш того, зараз я бачу, що Приват стає/став маркетмейкером - кому треба гарний курс придбати соточку з зарплати - кращє до каси Привата постояти. А якщо моє припущення про Приват вірне, то треба чекати на більше вирівнювання курсів у обмінок та Привата. Як мінімум - щоб прийом обмінок був нижче, ніж продаж Привату. Тому треба дивитися за рухами Привату - можливо через ньго НБУ хоче показати ринку, що треба вийти на сакральний рівень 40? Такі мої думки на зараз.

Слушні думки у вас були, які наразі справдилися! Ми біля 40!
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:32

  Zebra написав:
  Realist написав:Резюме наслідки для курсу спрогнозувати не реально!

Блекаут не йде на користь економіці. Те що багато бізнесу вимушені не працювати в якісь години, це не сприяє. Зимою традиційно зростає використання електрики. Багато будинків на електроопаленні. Блекаути будуть тривати навіть з поточними пошкодженнями.

А ще НБУ спалює $500-$600 млн із ЗВР щотижня. За 2022 рік продано із ЗВР - $22 млрд. Без зовнішніх вливань, курс би вже був 89. 24 лютого 2023 року курс буде в районі 55.

До того ж Путін не продовжить зерновий коридор, ймовірність дуже висока.

На 2023 рік у бюджет закладено під 100 млрд на дороги - "наша песня хороша, начинай сначала".

Ти ж наче водій?! І такий брєд писати… І коридор зерновий продовжили… Правда поля залишилися у багатьох не обмолоченими і погано, що з соняшником, який фактично пропав, кукурудза, то ще потерпить…
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:50

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  alex lem написав:
  Успіх написав:А я...залишаю дружині з діточками щомісяця 15-20К(+ вона ще зарплату отримує +/-8К) - а все решта, дружина(по моїх вказівках що/куди/і як) - пакує на конвертдепо

Ой вєй... І ці люди вчили нас життю, що кинуть з соціяльний доляром. І капелюха обіцяли з'їсти, бо будуть проблеми з віддачею долярів...

Так невеличкі проблеми є в деяких банках з видачею/морочать голову людям(читайте відгуки на тематичній гілці) - а я казав, якщо хоч якісь проблеми будуть, то я капелюха їсти не буду ;)

Ну і ще може залежить, як/в якому місті і який банк...

От моя дружина без проблемм вже щось 4 таких депо зняла в приваті/а-банці і моно(через а-банку) - новенькими👍 і, обмінявши їх по 40 з хвостиком, знову занесла "на друге коло" на 3міс. по 37,40(50) :wink:

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:35

  somilitark написав:
  Diman написав:
  somilitark написав:На готівці впевнений ревальваційний рух.
40 вниз буде важко пробити, но наблизитись впритул реально.

Скоріше звуження спреду. Вчора і позавчора здавав по 39.7, сьогодні 39.9

Пумб і Укргаз вже декілька днів поспіль приймали по 40, які проблеми?
Навіщо ці маневри?
Сьогодні будемо напевне пробивати 40 вниз на прийом, гривна в дефіциті!

somilitark Величезне дякую за наводку на Укргаз:)
Навіть сьогодні загрузив їм трохи по 40.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:54

  Qwerty написав:
  sailed написав:
  Zebra написав:Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в буржуйки, дрова и бог знает что еще. Или мы валютой обогреваться сможем? Скажу честно, до 12 жовтня (или когда там случился массированный обстрел) я думал куда бы гривну лишнюю пристроить. Ну как-то голова другим была занята. А как случился блекаут во Львове (два дня без света), то уже не до валюты было. Все эти проблемы ушли на второй план. В этот момент думаешь о выживании, как еду приготовить, как занести бутыли с водой на свой этаж, чтобы унитаз было чем смывать, и тому прочее. А не "как бы это выгоднее доллары купить". Покупать валюту кстати тоже не получится, все обменки будут закрыты, а дозвониться никуда нельзя. Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.

А давайте…. Обмінки майже скрізь встановили генератори і продовжують працювати, та ще й ось в Телеграмі це відмічають і зазивають до себе… Ще про щось треба?! І у людей новий дуже високорентабельний бізнес намалювався з оцими всіма засобами генерації енергії, так що в кожній ситуації хтось вишукує для себе плюс, ну, а хтось отакі коменти як ви пише!

Оце на роботі товариш показував скриншот генератор в Італії коштує 200 евро, а жінка його що там живе й працює на розпродажах казала вони були й по 150 евро. Поскуповували, зараз в Україні другу ссилку з олх-у відкриває вже продають такий по двадцять тисяч гривнів. 200 євро і 20 тисяч гривнів як різниця ?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:21

  alex lem написав: Оце на роботі товариш показував скриншот генератор в Італії коштує 200 евро, а жінка його що там живе й працює на розпродажах казала вони були й по 150 евро. Поскуповували, зараз в Україні другу ссилку з олх-у відкриває вже продають такий по двадцять тисяч гривнів. 200 євро і 20 тисяч гривнів як різниця ?

Це спочатку так було, зараз особливого ажіотажу немає, реальні ціни на генератори не сильно від вересня відрізняються - багато завезли за пару місяців. Ті, хто обурюється - зазвичай самі нічого не купують, а пересилають скріншоти один одному про "бариг".

А на олх все так само багато неадекватів, що сподіваються на лоха. Але поруч повно б/в за 4-6 тисяч від тих, хто взяв потужніше або тихіше.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:45

zerocool З власного досвіду: купив кум цього тижня маленький генератор (2 кВт) за 16 тис крон в Чехії (25 тис. грн.) Якщо заморочитись то можна ще 15% ПДВ вернути.
В нас такі в інтернеті продають по 40-45 тис., на базарі по 50-60.

P.S. В Європі (Польща, Мадярщина, Чехія ...) якраз наші бариги вже майже всі генератори вигребли, залишилось тільки в невеликих крамницях без онлайн замовлень.
А потім влітку ці бариги будуть плакатись, що купили на всі гроші, а ніхто навіть за пів ціни не бере
Дюрі-бачі
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