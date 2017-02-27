Дюрі-бачі написав:zerocool З власного досвіду: купив кум цього тижня маленький генератор (2 кВт) за 16 тис крон в Чехії (25 тис. грн.) Якщо заморочитись то можна ще 15% ПДВ вернути. В нас такі в інтернеті продають по 40-45 тис., на базарі по 50-60.
P.S. В Європі (Польща, Мадярщина, Чехія ...) якраз наші бариги вже майже всі генератори вигребли, залишилось тільки в невеликих крамницях без онлайн замовлень. А потім влітку ці бариги будуть плакатись, що купили на всі гроші, а ніхто навіть за пів ціни не бере
Генератори – дуже нішевий товар, у багатоповерхівці не поставиш, це не екофлоу чи повербанк, тому всі не розкуплять. У кого є можливість і бажання вже на 90-95% закупилися, ніби два місяці як відключення почалися.
2кВт - взагалі ні про що, олх забитий такими новими за 13-15 тисяч, інверторні дорожчі, але в будь-якому випадку можна знайти за стандартною європейською ціною плюс 20-30% навару. Що за модель за 25т, вам знайти таку ж у нас за адекватною ціною? Або може у вас старі дані, за тиждень-два навіть на базарі сильно ціни впали, риночєк вирішує як завжди.