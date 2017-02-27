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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10154101551015610157

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 80
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
8%
6
40,00-40,50
28%
22
40,50-41,00
19%
15
41,00-41,50
10%
8
41,50-42,00
9%
7
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
3%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
3%
2
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:59

  Дюрі-бачі написав:zerocool З власного досвіду: купив кум цього тижня маленький генератор (2 кВт) за 16 тис крон в Чехії (25 тис. грн.) Якщо заморочитись то можна ще 15% ПДВ вернути.
В нас такі в інтернеті продають по 40-45 тис., на базарі по 50-60.

P.S. В Європі (Польща, Мадярщина, Чехія ...) якраз наші бариги вже майже всі генератори вигребли, залишилось тільки в невеликих крамницях без онлайн замовлень.
А потім влітку ці бариги будуть плакатись, що купили на всі гроші, а ніхто навіть за пів ціни не бере

Генератори – дуже нішевий товар, у багатоповерхівці не поставиш, це не екофлоу чи повербанк, тому всі не розкуплять. У кого є можливість і бажання вже на 90-95% закупилися, ніби два місяці як відключення почалися.

2кВт - взагалі ні про що, олх забитий такими новими за 13-15 тисяч, інверторні дорожчі, але в будь-якому випадку можна знайти за стандартною європейською ціною плюс 20-30% навару.
Що за модель за 25т, вам знайти таку ж у нас за адекватною ціною? Або може у вас старі дані, за тиждень-два навіть на базарі сильно ціни впали, риночєк вирішує як завжди.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:38

zerocool https://hotline.ua/ua/dacha_sad-generat ... ?tab=about
Ціни базару навів станом на 26-27 листопада.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:46

  Дюрі-бачі написав:zerocool https://hotline.ua/ua/dacha_sad-generat ... ?tab=about
Ціни базару навів станом на 26-27 листопада.

Ну нормальний генератор,
Ціна в Польщі без доставки 865 євро або ~36 тис грн
https://allegro.pl/oferta/agregat-prado ... 2711828845

хотлайн – стандартна націнка 20-30%, на олх повно по 31-32к:

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gene ... QnZxl.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nver ... QoMTF.html

міф про страшних бариг і 200% націнки розвіяний :mrgreen:
zerocool
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