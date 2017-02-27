striped написав:По идее НБУ сейчас выгодно отменить запрет на вывески обменок, чтобы нивелировать эту разницу и заодно начать по копеечке повышать курс под депозиты, чтобы выйти через пару месяцев на сбалансированный рыночный курс, под который потом уже открывать и безнал. Но где эти идеи, а где цели НБУ?
Это ваши идеи, одни из. А кого-то все и так устраивает. Крутильщики рано или поздно опустят курс ЧР. А МБ в последние 3 мес более менее сбалансирован, зачем что-то трогать? Предыдущее поднятие курса с 29 до 36 автоматически подняло курс чр с 36 до 40. К сбалансированности МБ также добавится повышение ставок по овгз, которое за последние 3 мес по прибыльности не уступают доллару. Побочный эффект разницы в курсах давит на теневую экономику, что тоже полезно.
Напевне оті кляті крутільщіки вже опустили курс нижче 40… Тепер до 39 будемо рухатися, правда в темноті!
❗️Україна може отримати $3 млрд із «афганського» фонду НАТО, - Politico (https://www.politico.com/amp/news/2022/ ... e-00072591). Йдеться про трастовий фонд, створений для підтримки та навчання Афганської Національної армії. Країни НАТО готові розглянути можливість перерозподілу частини з $3,4 млрд, і така ініціатива здебільшого не викликає суперечок.
Visky написав:Завтра, думаю, буде невеличке зростання. А ви як думаєте? Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите
Не заходив на гілку - насолоджувався тишою вихідних, за курсом доглядав лише у телеграмі і то без якихось емоцій - на вихідних зараз курси свої, не ринкові як на мене. Більш того, зараз я бачу, що Приват стає/став маркетмейкером - кому треба гарний курс придбати соточку з зарплати - кращє до каси Привата постояти. А якщо моє припущення про Приват вірне, то треба чекати на більше вирівнювання курсів у обмінок та Привата. Як мінімум - щоб прийом обмінок був нижче, ніж продаж Привату. Тому треба дивитися за рухами Привату - можливо через ньго НБУ хоче показати ринку, що треба вийти на сакральний рівень 40? Такі мої думки на зараз.
Слушні думки у вас були, які наразі справдилися! Ми біля 40!
Realist написав:Резюме наслідки для курсу спрогнозувати не реально!
Блекаут не йде на користь економіці. Те що багато бізнесу вимушені не працювати в якісь години, це не сприяє. Зимою традиційно зростає використання електрики. Багато будинків на електроопаленні. Блекаути будуть тривати навіть з поточними пошкодженнями.
А ще НБУ спалює $500-$600 млн із ЗВР щотижня. За 2022 рік продано із ЗВР - $22 млрд. Без зовнішніх вливань, курс би вже був 89. 24 лютого 2023 року курс буде в районі 55.
До того ж Путін не продовжить зерновий коридор, ймовірність дуже висока.
На 2023 рік у бюджет закладено під 100 млрд на дороги - "наша песня хороша, начинай сначала".
Ти ж наче водій?! І такий брєд писати… І коридор зерновий продовжили… Правда поля залишилися у багатьох не обмолоченими і погано, що з соняшником, який фактично пропав, кукурудза, то ще потерпить…