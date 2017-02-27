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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10154101551015610157>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.9 5 82
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
7%
6
40,00-40,50
28%
23
40,50-41,00
18%
15
41,00-41,50
10%
8
41,50-42,00
9%
7
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
9%
7
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:38

  Ромасик написав:
  striped написав:По идее НБУ сейчас выгодно отменить запрет на вывески обменок, чтобы нивелировать эту разницу и заодно начать по копеечке повышать курс под депозиты, чтобы выйти через пару месяцев на сбалансированный рыночный курс, под который потом уже открывать и безнал.
Но где эти идеи, а где цели НБУ?

Это ваши идеи, одни из. А кого-то все и так устраивает. Крутильщики рано или поздно опустят курс ЧР. А МБ в последние 3 мес более менее сбалансирован, зачем что-то трогать? Предыдущее поднятие курса с 29 до 36 автоматически подняло курс чр с 36 до 40. К сбалансированности МБ также добавится повышение ставок по овгз, которое за последние 3 мес по прибыльности не уступают доллару.
Побочный эффект разницы в курсах давит на теневую экономику, что тоже полезно.

Напевне оті кляті крутільщіки вже опустили курс нижче 40… Тепер до 39 будемо рухатися, правда в темноті!
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:53

❗️Україна може отримати $3 млрд із «афганського» фонду НАТО, - Politico (https://www.politico.com/amp/news/2022/ ... e-00072591).
Йдеться про трастовий фонд, створений для підтримки та навчання Афганської Національної армії.
Країни НАТО готові розглянути можливість перерозподілу частини з $3,4 млрд, і така ініціатива здебільшого не викликає суперечок.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:19

  striped написав:
  Visky написав:Завтра, думаю, буде невеличке зростання. А ви як думаєте? Тільки ж сьогодні пишіть, а не завтра, коли не справдиться, бо коли справджується ви теж мовчите


Не заходив на гілку - насолоджувався тишою вихідних, за курсом доглядав лише у телеграмі і то без якихось емоцій - на вихідних зараз курси свої, не ринкові як на мене. Більш того, зараз я бачу, що Приват стає/став маркетмейкером - кому треба гарний курс придбати соточку з зарплати - кращє до каси Привата постояти. А якщо моє припущення про Приват вірне, то треба чекати на більше вирівнювання курсів у обмінок та Привата. Як мінімум - щоб прийом обмінок був нижче, ніж продаж Привату. Тому треба дивитися за рухами Привату - можливо через ньго НБУ хоче показати ринку, що треба вийти на сакральний рівень 40? Такі мої думки на зараз.

Слушні думки у вас були, які наразі справдилися! Ми біля 40!
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:32

  Zebra написав:
  Realist написав:Резюме наслідки для курсу спрогнозувати не реально!

Блекаут не йде на користь економіці. Те що багато бізнесу вимушені не працювати в якісь години, це не сприяє. Зимою традиційно зростає використання електрики. Багато будинків на електроопаленні. Блекаути будуть тривати навіть з поточними пошкодженнями.

А ще НБУ спалює $500-$600 млн із ЗВР щотижня. За 2022 рік продано із ЗВР - $22 млрд. Без зовнішніх вливань, курс би вже був 89. 24 лютого 2023 року курс буде в районі 55.

До того ж Путін не продовжить зерновий коридор, ймовірність дуже висока.

На 2023 рік у бюджет закладено під 100 млрд на дороги - "наша песня хороша, начинай сначала".

Ти ж наче водій?! І такий брєд писати… І коридор зерновий продовжили… Правда поля залишилися у багатьох не обмолоченими і погано, що з соняшником, який фактично пропав, кукурудза, то ще потерпить…
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:50

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  alex lem написав:
  Успіх написав:А я...залишаю дружині з діточками щомісяця 15-20К(+ вона ще зарплату отримує +/-8К) - а все решта, дружина(по моїх вказівках що/куди/і як) - пакує на конвертдепо

Ой вєй... І ці люди вчили нас життю, що кинуть з соціяльний доляром. І капелюха обіцяли з'їсти, бо будуть проблеми з віддачею долярів...

Так невеличкі проблеми є в деяких банках з видачею/морочать голову людям(читайте відгуки на тематичній гілці) - а я казав, якщо хоч якісь проблеми будуть, то я капелюха їсти не буду ;)

Ну і ще може залежить, як/в якому місті і який банк...

От моя дружина без проблемм вже щось 4 таких депо зняла в приваті/а-банці і моно(через а-банку) - новенькими👍 і, обмінявши їх по 40 з хвостиком, знову занесла "на друге коло" на 3міс. по 37,40(50) :wink:

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:35

  somilitark написав:
  Diman написав:
  somilitark написав:На готівці впевнений ревальваційний рух.
40 вниз буде важко пробити, но наблизитись впритул реально.

Скоріше звуження спреду. Вчора і позавчора здавав по 39.7, сьогодні 39.9

Пумб і Укргаз вже декілька днів поспіль приймали по 40, які проблеми?
Навіщо ці маневри?
Сьогодні будемо напевне пробивати 40 вниз на прийом, гривна в дефіциті!

somilitark Величезне дякую за наводку на Укргаз:)
Навіть сьогодні загрузив їм трохи по 40.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 09:25

39,97-40,10

але э також курси

40,10-40,25
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 09:33

Запорожье
39,95/40,15
41,55/41,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 10:24

Успіх Доброго дня!
Мені Монобанк уже двічі відмовив у видачі готівкового депозиту у доларах США після двох заяв (через Вайбер) і обіцянок про видачу. Мабуть що сьогодні буде третя відмова. Відмовляють увечері. Зазвичай після 18.00
У причинах відмов:
- каса розрахована на певний потік клієнтів;
- великий попит на зняття;
- повітряні тревоги;
- складні умови роботи.

Що порадите? Як в А-банку зняти? Це можливо? :?:
Хочу скаргу в НБУ та ФГВФО написати також. :!:
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 10:50

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Omega написав:Що порадите? Як в А-банку зняти? Це можливо?
Хочу скаргу в НБУ та ФГВФО написати також.

Доброго дня!
Не знаю, що Вам порадити, так як всі ці операції зняття проводила моя дружина.
І вона казала, що просто в моно приходив якийсь код/підтвердження і там вказати, де хочете отримати.... Вона вказувала адресу а-банки, але за 3 дні до цього в а-банці вона попереджувала менеджерів, що прийде в певний день забирати долари з депо моно.
Тож, вона казала, що не було жодних проблем. Хіба що дрібні(наприклад 33дол) видавали лише гривнею(щось по курсу 39,4), бо казали, що їм дрібні не завозять, лише по 100.

Можливо, це ще і від міста залежить...
У Львові - якось отак☝️
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